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Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

21 вересня 2024 08:05
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Булінг дітей з аутизмом у школі - як захистити дитину, поради психолога
Дитина зі спектром аутизму. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні в Україні діти з розладом у спектрі аутизму мають можливість навчатись у закладі загальної освіти, але є труднощі на шляху інтеграції дитини у спектрі в суспільне життя. У LEVCHYK SPECTRUM HUB розповіли надважливі етапи адаптації дітей у спектрі в соціум. 

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE

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У LEVCHYK SPECTRUM HUB, що опікується дітьми-переселенцями у спектрі аутизму, розповіли, що мають знати батьки дитини у спектрі, яка відвідує заклад загальної освіти, як попередити булінг з боку однолітків та про інші ключові аспекти успішної адаптації — про це читайте в матеріалі Новини.LIVE

Булінг дітей з аутизмом

Діти у спектрі часто вирізняються з-поміж однолітків нетиповою поведінкою, нестандартним баченням ситуації та світу загалом. Таким дітям важко розуміти соціальні норми поведінки та дотримуватись їх. Саме тому однолітки часто вважають їх "іншими".

Труднощі у комунікації та соціальній взаємодії дітей з РСА

Проблеми у соціально-комунікативній сфері мають і "мовні" діти у спектрі. Тобто, які мають достатньо розвинені мовленєві навички. Зазвичай, навички спілкування діти з РСА відпрацьовують на індивідуальних заняттях зі спеціалістами, каже у коментарі Новини.LIVE методистка центру LEVCHYK SPECTRUM HUB Людмила Мамалига. 

"Інша справа, коли дитина переходить у груповий формат навчання. Часто труднощі в комунікації проявляються в тому, що дитина не виконує групових інструкцій вчителя, може ігнорувати звернення, не бере участі у спільних активностях, демонструє небажану поведінку",  —  каже Мамалига. 

Булінг дітей з розладами спектра аутизму — поради психолога - фото 1
Заняття у LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Зі слів фахівця, зменшення соціальних контактів між дітьми з РСА та однокласниками ще більше поглиблюють прірву у розумінні потреб та особливостей дітей з аутизмом та можуть стати причиною для булінгу та іншої токсичної поведінки з боку однолітків. 

"Переконайтесь, що фахова підготовка асистента вчителя чи тьютора, який супроводжуватиме вашу дитину під час навчального процесу, на достатньому рівні", — радить Людмила Мамалига.

На жаль, булінг серед школярів — досить поширена проблема, і це стосується не лише дітей з особливими освітніми потребами. Але дитині з РСА значно складніше зрозуміти негативні сигнали та дії від оточення. Вона може сприймати глузування як спосіб завести дружбу.

Булінг дітей з розладами спектра аутизму — поради психолога - фото 2
Діти з РАС у школі. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

"Дитину з РАС важливо навчити розрізняти емоції чи соціальні правила, тому що іноді діти з РАС можуть розповідати батькам, що з них кепкують у класі, хоча насправді з ними намагаються поспілкуватися або пограти разом", — додає фахівець.

Як наголошує працівниця фонду, запобіганням булінгу у школі  має займатися адміністрація школи, яка несе відповідальність за безпеку дітей у навчальному закладі — як фізичну, так і психологічну.

Булінг дітей з розладами спектра аутизму — поради психолога - фото 3
Діти зі спектром аутизму у школі. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB 

"Успішна інклюзивна освіта передусім потребує обізнаності суспільства. Дітям з розладами спектра аутизму, як і іншим дітям з особливими освітніми потребами, значно легше адаптуватися до навчання у колективі, в якому розуміють потреби людей з аутизмом", — зазначає Мамалига.

Фонд Future for Ukraine, який започаткував проєкт безоплатної допомоги дітям ВПО з розладами спектра аутизму, також працює над створенням аутизм-френдлі середовища в країні та постійно організовує просвітницькі заходи для українців. Щоб підтримати проєкт та дізнатися більше про LEVCHYK, переходьте за посиланням.

Нагадаємо, ми раніше писали, фонд "Future For Ukraine" допоміг військовим з протезуванням за кордоном.

Ми також писали, як благодійний фонд "Future For Ukraine" допомагає українським військовим, які отримали поранення під час бойових дій. 

діти Львів благодійність психологічна допомога аутизм

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