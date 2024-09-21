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Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

21 сентября 2024 08:05
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Буллинг детей с аутизмом в школе — как защитить ребенка
Ребенок со спектром аутизма. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Сегодня в Украине дети с расстройством в спектре аутизма имеют возможность учиться в общеобразовательных школах, но есть трудности на пути интеграции ребенка в спектре в общественную жизнь. В LEVCHYK SPECTRUM HUB рассказали о важнейших этапах адаптации детей в спектре в социум.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE 

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В LEVCHYK SPECTRUM HUB, который занимается детьми-переселенцами в спектре аутизма, рассказали, что должны знать родители ребенка в спектре, который посещает школу, как предупредить буллинг со стороны сверстников и другие ключевые аспекты успешной адаптации — об этом читайте в материале Новини.LIVE.

Буллинг детей с аутизмом

Дети в спектре часто выделяются среди сверстников нетипичным поведением, нестандартным видением ситуации и мира в целом. Таким детям трудно понимать социальные нормы поведения и соблюдать их. Именно поэтому сверстники часто считают их "другими".

Трудности в коммуникации и социальном взаимодействии детей с РСА

Проблемы в социально-коммуникативной сфере имеют и "языковые" дети в спектре. То есть, имеющие достаточно развитые речевые навыки. Обычно навыки общения дети с РСА отрабатывают на индивидуальных занятиях со специалистами, говорит в комментарии Новини.LIVE методист центра LEVCHYK SPECTRUM HUB Людмила Мамалыга.

"Другое дело, когда ребенок переходит в групповой формат обучения. Часто трудности в коммуникации проявляются в том, что ребенок не выполняет групповые инструкции учителя, может игнорировать обращение, не участвует в общих активностях, демонстрирует нежелательное поведение", — говорит Мамалыга.

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Занятия в LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

По словам специалиста, уменьшение социальных контактов между детьми с РСА и одноклассниками еще больше углубляют пропасть в понимании потребностей и особенностей детей с аутизмом и могут стать причиной для буллинга и другого токсического поведения со стороны сверстников.

"Убедитесь, что профессиональная подготовка ассистента учителя или тьютора, который будет сопровождать вашего ребенка во время учебного процесса, на достаточном уровне", — советует Людмила Мамалыга.

К сожалению, буллинг среди школьников довольно распространенная проблема, и это касается не только детей с особыми образовательными потребностями. Но ребенку с РСА гораздо сложнее понять отрицательные сигналы и действия от окружающих. Он может воспринимать насмешки как способ завести дружбу.

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Дети с РАС в школе. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

"Ребенка с РАС важно научить различать эмоции или социальные правила, потому что иногда дети с РАС могут рассказывать родителям, что над ними насмехаются в классе, хотя на самом деле с ними пытаются пообщаться или поиграть вместе", — добавляет специалист.

Как отмечает работник фонда, предотвращением буллинга в школе должна заниматься администрация школы, которая несет ответственность за безопасность детей в учебном заведении — как физическую, так и психологическую.

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Дети со спектром аутизма в школе. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

"Успешное инклюзивное образование прежде всего нуждается в осведомленности общества. Детям с расстройствами спектра аутизма, как и другим детям с особыми образовательными потребностями, значительно легче адаптироваться к обучению в коллективе, в котором понимают потребности людей с аутизмом", — отмечает Мамалыга.

Фонд Future for Ukraine, который основал проект безвозмездной помощи детям ВПЛ с расстройствами спектра аутизма, также работает над созданием аутизм-френдли среды в стране и постоянно организует просветительские мероприятия для украинцев. Чтобы поддержать проект и узнать больше о LEVCHYK, перейдите по ссылке.

Напомним, мы ранее писали, фонд "Future For Ukraine" помог военным с протезированием за границей.

Мы также писали, как благотворительный фонд "Future For Ukraine" помогает украинским военным, получившим ранения во время боевых действий.

дети Львов благотворительность психологическая помощь аутизм

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