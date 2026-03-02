Чому в частині Львова 2 березня 2026 року немає води — відповідь Садового

Аварійні роботи з відновлення водопостачання у Львові. Фото: Андрій Садовий

У понеділок, 2 березня, у частині Львова зникло водопостачання. Причиною відсутності води є самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі на Львівщині.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

Що відомо про аварію на водогоні

Мер наголосив, що аварія не має відношення до роботи міських служб чи стану водопровідних мереж. Наразі на місці працюють аварійні бригади. Роботи триватимуть усю ніч.

Для жителів Львова організували підвіз води автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням.

Міська влада повідомила правоохоронцям про пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою. Наразі тривають слідчі дії, про результати яких повідомлять додатково.

Раніше стало відомо, що 3 березня не буде водопостачання у трьох районах Одеси, а також низці сіл і житлових масивів Одеського району. Причиною відключення є аварійно-ремонтні роботи.

Також ми повідомляли, що ситуація в енергосистемі після російських обстрілів залишається складною. 2 березня через атаки на об'єкти інфраструктури були знеструмлення в Донецькій, Сумській і Запорізькій областях.