В части Львова 2 марта 2026 года нет воды — Садовый объяснил, почему возникла такая ситуация

Аварийные работы по восстановлению водоснабжения во Львове. Фото: Андрей Садовый

В понедельник, 2 марта, в части Львова пропало водоснабжение. На участке, через который проходит магистральный водопровод в Домажире на Львовщине, проводит самовольные работы частная техника — именно они привели к отсутствию воды.

Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Что известно об аварии на водопроводе

Мэр подчеркнул, что авария не имеет отношения к работе городских служб или состоянию водопроводных сетей. На данный момент на месте работают аварийные бригады. Работы будут продолжаться всю ночь.

Для жителей Львова организовали подвоз воды автоцистернами и через установленные емкости с наполнением.

Городские власти сообщили правоохранителям о повреждении критической инфраструктуры частной техникой. Продолжаются следственные действия, о результатах которых сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что 3 марта не будет водоснабжения в трех районах Одессы, а также ряде сел и жилых массивов Одесского района. Причиной отключения являются аварийно-ремонтные работы.

Также мы сообщали, что ситуация в энергосистеме после российских обстрелов остается сложной. 2 марта из-за атак на объекты инфраструктуры были обесточивания в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.