Головна Львів Частина споживачів у Львові матиме одразу чотири черги відключень

Частина споживачів у Львові матиме одразу чотири черги відключень

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:15
Відключення світла у Львові та області 16 січня — графіки і черги
Енергетик. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Львові та на території Львівської області у п'ятницю, 16 січня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуються як обласного центру, так і громад регіону та пов'язані з необхідністю балансування енергосистеми.

Про це повідомляє Львівобленерго.

Графіки відключень електроенергії у Львові 16 січня

Загалом у регіоні діятимуть три основні черги відключень. Водночас для окремих груп споживачів кількість черг буде збільшено — вони можуть підпадати одразу під чотири етапи обмежень. Це означає, що в різний час доби такі абоненти можуть залишатися без світла частіше, ніж інші.

Графіки. Фото: Львівобленерго

Тривалість знеструмлень залежатиме від ситуації в енергосистемі, однак у середньому відсутність електроенергії становитиме від трьох до семи годин на добу. Втім, ситуація в енергосистемі дуже нестабільна, тому графіки можуть коригуватися залежно від навантаження, погодних умов і загального балансу виробництва та споживання.

Мешканців Львова та області закликають заздалегідь планувати побутові справи, заряджати необхідні пристрої та стежити за оновленнями щодо графіків відключень.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про передачу допомоги Україні на підтримку енергосистеми.

Тим часом енергетики заявили, що ситуація з електропостачанням не покращиться, поки не зміняться погодні умови.

Львів електроенергія Львівська область відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
