Отключение света во Львове и области 16 января — графики и очереди

Во Львове и на территории Львовской области в пятницу, 16 января, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения касаются как областного центра, так и общин региона и связаны с необходимостью балансировки энергосистемы.

Об этом сообщает Львовоблэнерго.

Графики отключений электроэнергии во Львове 16 января

Всего в регионе будут действовать три основные очереди отключений. В то же время для отдельных групп потребителей количество очередей будет увеличено — они могут подпадать сразу под четыре этапа ограничений. Это означает, что в разное время суток такие абоненты могут оставаться без света чаще, чем другие.

Графики. Фото: Львовоблэнерго

Продолжительность обесточиваний будет зависеть от ситуации в энергосистеме, однако в среднем отсутствие электроэнергии составит от трех до семи часов в сутки. Впрочем, ситуация в энергосистеме очень нестабильна, поэтому графики могут корректироваться в зависимости от нагрузки, погодных условий и общего баланса производства и потребления.

Жителей Львова и области призывают заранее планировать бытовые дела, заряжать необходимые устройства и следить за обновлениями относительно графиков отключений.

