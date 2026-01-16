Видео
Главная Львов Часть жителей во Львове будет иметь четыре очереди отключений

Часть жителей во Львове будет иметь четыре очереди отключений

Дата публикации 16 января 2026 10:15
Отключение света во Львове и области 16 января — графики и очереди
Энергетик. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во Львове и на территории Львовской области в пятницу, 16 января, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения касаются как областного центра, так и общин региона и связаны с необходимостью балансировки энергосистемы.

Об этом сообщает Львовоблэнерго.

Графики отключений электроэнергии во Львове 16 января

Всего в регионе будут действовать три основные очереди отключений. В то же время для отдельных групп потребителей количество очередей будет увеличено — они могут подпадать сразу под четыре этапа ограничений. Это означает, что в разное время суток такие абоненты могут оставаться без света чаще, чем другие.

null
Графики. Фото: Львовоблэнерго

Продолжительность обесточиваний будет зависеть от ситуации в энергосистеме, однако в среднем отсутствие электроэнергии составит от трех до семи часов в сутки. Впрочем, ситуация в энергосистеме очень нестабильна, поэтому графики могут корректироваться в зависимости от нагрузки, погодных условий и общего баланса производства и потребления.

Жителей Львова и области призывают заранее планировать бытовые дела, заряжать необходимые устройства и следить за обновлениями относительно графиков отключений.

Напомним, Великобритания объявила о передаче помощи Украине на поддержку энергосистемы.

Между тем энергетики заявили, что ситуация с электроснабжением не улучшится, пока не изменятся погодные условия.

Львов электроэнергия Львовская область отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
