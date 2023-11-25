Частина водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею, просить про евакуацію

Черга на кордоні з Польщею. Фото: International Transport Association of Ukraine

Приблизно 20 водіїв, які опинились у блокаді на кордоні між Польщею та Україною через страйк польських вантажоперевізників, виявили бажання бути евакуйованими. При цьому влада України нещодавно запропонувала допомогу у поверненні цих водіїв до України.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

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За словами Деркача, на цей час близько двадцяти водіїв погодилися і заявили про свій намір виїхати в Україну на деякий час.

Як відбувається евакуація водіїв

Щодо процесу евакуації Деркач підкреслив, що важлива юридична сторона питання. Влада бере на себе зобов'язання забрати водіїв, привезти їх назад, що передбачає юридичну відповідальність за перетин кордону в обидва боки. Цей аспект уже обговорюється з Державною прикордонною службою України.

"Це питання ми однозначно юридично маємо вирішувати", — додав він.

Також Деркач додав, що Держприкордонслужба висловила готовність допомогти, та розуміє труднощі, з якими зіткнулися водії. У їхній компетенції рішення про надання дозволу на перетин кордону.

Блокада на кордоні Польщі та України

З початку 6 листопада польські перевізники розпочали страйк, який вони планують продовжувати до січня 2024 року. Внаслідок цього вони заблокували три контрольно-пропускні пункти, включаючи:

"Дорогуськ — Ягодин";

"Корчева — Краковець";

"Хребет — Рава-Руська".

Нагадаємо, що радник Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що ситуація з блокуванням кордону є результатом внутрішніх політичних розбіжностей у Польщі. Він наголосив, що це пов'язано з парламентськими виборами в Польщі.