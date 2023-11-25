Часть водителей, застрявших на границе с Польшей, просит об эвакуации

Очередь на границе Польши. Фото: International Transport Association of Ukraine

Примерно 20 водителей, оказавшихся в блокаде на границе между Польшей и Украиной из-за забастовки польских грузоперевозчиков, выразили желание быть эвакуированными. При этом власти Украины недавно предложили помощь в возвращении этих водителей в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

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По словам Деркача, на текущий момент около двадцати водителей согласились и заявили о своем намерении уехать в Украину на некоторое время. При этом представитель министерства уточнил, что водителям, желающим покинуть место забастовки, будет оказана помощь в пересечении границы в обоих направлениях.

Как происходит эвакуация водителей

Что касается процесса эвакуации, Деркач подчеркнул, что важна юридическая сторона вопроса. Власти берут на себя обязательство забрать водителей, привезти их обратно, что подразумевает юридическую ответственность за пересечение границы в обе стороны. Этот аспект уже обсуждается с Государственной пограничной службой Украины.

"Этот вопрос мы однозначно юридически должны решать", — добавил он.

Также Деркач добавил, что Госпогранслужба выразила готовность помочь и понимает трудности, с которыми столкнулись водители. В их компетенции решение о предоставлении разрешения на пересечение границы.

Блокада на границе Польши и Украины

С начала 6 ноября польские перевозчики начали забастовку, которую они планируют продолжать до января 2024 года. В результате этого они заблокировали три контрольно-пропускных пункта, включая:

"Дорогуск — Ягодин";

"Корчева — Краковец";

"Позвоночник — Рава-Русская".

Напомним, что советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что ситуация с блокировкой границы является результатом внутренних политических разногласий в Польше. Он упомянул, что это связано с парламентскими выборами в Польше.