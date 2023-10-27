Через скандальний кліп Жадана та Соловій звільнять керівництво церкви, де проходили зйомки
Андріївська церква УГКЦ у Львові отримає нове керівництво. Нинішнє буде звільнено через скандал зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій.
Про це в етері "Говорить Великий Львів" повідомив священнослужитель УГКЦ Юстин Бойко.
Скандал із музичним кліпом
За словами священнослужителя УГКЦ Юстина Бойка, це рішення насправді вже визрівало, тому "реформа буде".
"Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому", — пояснив Юстин Бойко.
Зауважимо, 20 жовтня письменник Сергій Жадан і співачка Христина Соловій випустили спільний кліп на пісню "Серце". Зйомки відбувалися у храмі святого Андрія у Львові.
Нагадаємо, деякі священники почали вимагати, щоб відео видалили через "антихристиянські цінності" у кадрах.
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