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Через скандальний кліп Жадана та Соловій звільнять керівництво церкви, де проходили зйомки

27 жовтня 2023 02:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Через скандальний кліп Жадана та Соловій звільнять керівництво церкви, де проходили зйомки
Кадр з кліпу Жадана та Соловій "Серце". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Андріївська церква УГКЦ у Львові отримає нове керівництво. Нинішнє  буде звільнено через скандал зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій.

Про це в етері "Говорить Великий Львів" повідомив  священнослужитель УГКЦ Юстин Бойко.

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За словами священнослужителя УГКЦ Юстина Бойка, це рішення насправді вже визрівало, тому "реформа буде".

"Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому", — пояснив Юстин Бойко.

Зауважимо,  20 жовтня письменник Сергій Жадан і співачка Христина Соловій випустили спільний кліп на пісню "Серце". Зйомки відбувалися у храмі святого Андрія у Львові.

Нагадаємо, деякі священники почали вимагати, щоб відео видалили через "антихристиянські цінності" у кадрах.

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