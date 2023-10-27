Из-за скандального клипа Жадана и Соловий уволят руководство церкви, где проходили съемки

Кадр из клипа Жадана и Соловий "Сердце". Фото: скриншот

Андреевская церковь УГКЦ во Львове получит новое руководство. Нынешнее будет уволено из-за скандала со съемками в храме клипа писателя и музыканта Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий.

Об этом в эфире "Говорить Великий Львів" сообщил священнослужитель УГКЦ Юстин Бойко.

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По словам священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко, это решение действительно уже созревало, поэтому "реформа будет".

"Вина отцов очевидна в этой ситуации. Кроме морального принципа, они нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", — пояснил Юстин Бойко.

Отметим, 20 октября писатель Сергей Жадан и певица Кристина Соловий выпустили общий клип на песню "Сердце". Съемки проходили в храме святого Андрея во Львове.

Напомним, некоторые священники потребовали, чтобы видео удалили из-за "антихристианских ценностей" в кадрах.