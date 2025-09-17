Відео
Черги на кордоні Львівщини у вересні — де найбільший трафік

Черги на кордоні Львівщини у вересні — де найбільший трафік

Дата публікації: 17 вересня 2025 19:35
Черги на кордоні Львівщини вересень 2025 — як краще їхати, де немає заторів
Черги авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Львівщині кордони залишаються завантаженими навіть у середині вересня. Хоча порівняно з літніми місяцями потік дещо знизився, прикордонники кажуть: остаточне зменшення очікується вже наприкінці вересня — на початку жовтня. За літо державний кордон в обох напрямках перетнуло понад 4,7 мільйона людей, а найактивніший місяць був серпень.

Яка ситуація зараз на пунктах пропуску, де найбільше черг та чи вплинуло рішення про виїзд чоловіків 18–22 років на статистику, читайте у матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Пасажиропотік на кордонах Львівщини

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда, попри осінь пасажиропотік залишається динамічний. 

"Порівняно з літніми місяцями, вересень дещо знизив свої показники, проте вже остаточне зниження щодо динаміки пасажиропотоку ми передбачаємо наприкінці вересня—– на початку жовтня. Всього за літо кордон перетнуло в обох напрямках 4,7 мільйона осіб. І найбільш активним місяцем став серпень", — каже Бурда.

За словами прикордонників, найбільше навантаження традиційно припадає на пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Середня завантаженість — у Раві-Руській, Грушеві та Угринові. Найменше черг — на пунктах "Смільниця" та "Нижанковичі".

Окремо у прикордонному загоні наголошують: серпневий рекорд перетинів не пов’язаний з дозволом на виїзд для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років.

"Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону не фіксують значного збільшення пасажиропотоку, зокрема, з цієї категорії осіб", — зазначила Світлана Бурда.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто з українських футболістів намагався незаконно перетнути кордон.

Ми також писали, чи є черги у напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Автор:
Марта Байдака
