Очереди на границе Львовской области в сентябре 2025 года — как лучше ехать, где нет пробок

Очереди авто на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Львовщине границы остаются загруженными даже в середине сентября. Хотя по сравнению с летними месяцами поток несколько снизился, пограничники говорят: окончательное уменьшение ожидается уже в конце сентября — начале октября. За лето государственную границу в обоих направлениях пересекло более 4,7 миллиона человек, а самый активный месяц был август.

Какая ситуация сейчас на пунктах пропуска, где больше всего очередей и, повлияло ли решение о выезде мужчин 18-22 лет на статистику, читайте в материале Новини.LIVE

Реклама

Читайте также:

Пассажиропоток на границах Львовщины

Как сообщила в комментарии Новини.LIVE пресс-секретарь 7-го пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда несмотря на осень, пассажиропоток остается динамичным.

"По сравнению с летними месяцами, сентябрь несколько снизил свои показатели, однако уже окончательное снижение по динамике пассажиропотока мы предполагаем в конце сентября — в начале октября. Всего за лето границу пересекло в обоих направлениях 4,7 миллиона человек. И наиболее активным месяцем стал август", — говорит Бурда.

По словам пограничников, наибольшая нагрузка традиционно приходится на пункты пропуска "Шегини" и "Краковец". Средняя загруженность — в Раве-Русской, Грушеве и Угринове. Меньше всего очередей — на пунктах "Смильница" и "Нижанковичи".

Отдельно в пограничном отряде отмечают: августовский рекорд пересечений не связан с разрешением на выезд для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет.

"Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда не фиксируют значительного увеличения пассажиропотока, в частности, из этой категории лиц", — отметила Светлана Бурда.

Напомним, мы ранее писали, кто из украинских футболистов пытался незаконно пересечь границу.

Мы также писали, есть ли очереди в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой.