Черги на кордоні 25 вересня — у ДПСУ назвали оптимальний час перетину

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні у Львівській області спостерігається зростання пасажиропотоку у зв’язку з виїздом паломників після завершення святкувань єврейського Нового року. Протягом останніх тижнів паломники організовано прибували до України, а тепер масово прямують на виїзд.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про ситуацію на кордоні із Польщею

Прикордонники зазначають, що оскільки в’їзд відбувався поступово, то виїзд є більш концентрованим у перші дні після свят, що створює додаткове навантаження на пункти пропуску Львівщини. Більшість паломників подорожує організованими групами, а всі процедури здійснюються згідно з вимогами українського законодавства.

Станом на зараз у пункті пропуску "Гринів" перебуває 20 автомобілів, у "Рава-Руській" — ще 20, у "Краківці" — близько 80, у "Шегинях" — 120, у "Нижанковичах" — 30, тоді як у "Смільниці" черг немає. Найбільший рух наразі фіксують у "Шегинях".

ДПСУ радить мандрівникам перед поїздкою перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску. Найменше навантаження спостерігається у вечірні та ранкові години, тож саме в цей час найзручніше перетинати кордон.

У прикордонній службі також рекомендують за можливості обирати альтернативні пункти пропуску, аби уникнути тривалого очікування, та планувати подорож з урахуванням цих порад.

Нагадаємо, що на трасі Одеса-Рені у напрямку кордону з Молдовою також фіксувалися великі затори. Черги утворилися через виїзд хасидів, після свят, з України.

Крім того, зранку водіїв попередили про можливі збої в роботі електронних систем.