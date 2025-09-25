Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Головна Львів Черги на кордоні — у ДПСУ назвали оптимальний час перетину

Черги на кордоні — у ДПСУ назвали оптимальний час перетину

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:10
Черги на кордоні 25 вересня — у ДПСУ назвали оптимальний час перетину
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні у Львівській області спостерігається зростання пасажиропотоку у зв’язку з виїздом паломників після завершення святкувань єврейського Нового року. Протягом останніх тижнів паломники організовано прибували до України, а тепер масово прямують на виїзд.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про ситуацію на кордоні із Польщею

Прикордонники зазначають, що оскільки в’їзд відбувався поступово, то виїзд є більш концентрованим у перші дні після свят, що створює додаткове навантаження на пункти пропуску Львівщини. Більшість паломників подорожує організованими групами, а всі процедури здійснюються згідно з вимогами українського законодавства.

Станом на зараз у пункті пропуску "Гринів" перебуває 20 автомобілів, у "Рава-Руській" — ще 20, у "Краківці" — близько 80, у "Шегинях" — 120, у "Нижанковичах" — 30, тоді як у "Смільниці" черг немає. Найбільший рух наразі фіксують у "Шегинях".

ДПСУ радить мандрівникам перед поїздкою перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску. Найменше навантаження спостерігається у вечірні та ранкові години, тож саме в цей час найзручніше перетинати кордон.

У прикордонній службі також рекомендують за можливості обирати альтернативні пункти пропуску, аби уникнути тривалого очікування, та планувати подорож з урахуванням цих порад.

Нагадаємо, що на трасі Одеса-Рені у напрямку кордону з Молдовою також фіксувалися великі затори. Черги утворилися через виїзд хасидів, після свят, з України. 

Крім того, зранку водіїв попередили про можливі збої в роботі електронних систем.

кордон Львівська область прикордонники закордон ДПСУ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації