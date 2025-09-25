Видео
Главная Львов Очереди на границе — в ГПСУ назвали оптимальное время пересечения

Очереди на границе — в ГПСУ назвали оптимальное время пересечения

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 16:10
Очереди на границе 25 сентября - в ГПСУ назвали оптимальное время пересечения
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

На украинско-польской границе во Львовской области наблюдается рост пассажиропотока в связи с выездом паломников после завершения празднования еврейского Нового года. В течение последних недель паломники организованно прибывали в Украину, а теперь массово направляются на выезд.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины в комментарии Новини.LIVE.

Что известно о ситуации на границе с Польшей

Пограничники отмечают, что поскольку въезд происходил постепенно, то выезд является более концентрированным в первые дни после праздников, что создает дополнительную нагрузку на пункты пропуска Львовщины. Большинство паломников путешествует организованными группами, а все процедуры осуществляются в соответствии с требованиями украинского законодательства.

По состоянию на сейчас в пункте пропуска "Гринев" находится 20 автомобилей, в "Рава-Русской" — еще 20, в "Краковце" — около 80, в "Шегинях" — 120, в "Нижанковичах" — 30, тогда как в "Смильнице" очередей нет. Наибольшее движение сейчас фиксируют в "Шегинях".

ГПСУ советует путешественникам перед поездкой проверять актуальную загруженность пунктов пропуска. Наименьшая нагрузка наблюдается в вечерние и утренние часы, поэтому именно в это время удобнее всего пересекать границу.

В пограничной службе также рекомендуют по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска, чтобы избежать длительного ожидания, и планировать путешествие с учетом этих советов.

Напомним, что на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой также фиксировались большие пробки. Очереди образовались из-за выезда хасидов, после праздников, из Украины.

Кроме того, утром водителей предупредили о возможных сбоях в работе электронных систем.

граница Львовская область пограничники заграница ГПСУ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
