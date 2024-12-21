Черги на кордоні з Польщею ввечері 21 грудня — скільки авто зафіксовано

Черги на кордоні з Польщею — зафіксовано понад 50 автобусів
На кордоні з Польщею зафіксовано великі черги автомобілів. Зокрема, до пункту пропуску "Краківець" стояли понад 50 автобусів.
Про це повідомляють у соцмережах у суботу, 21 грудня.
Ситуація на кордоні з Польщею
Людей просять обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.
У ДПСУ повідомляли, що наразі спостерігається певне накопичення автомобілів на виїзд з України. Відсоток охочих перетнути кордон зріс на 15%.
Станом на 18:30 21 грудня черги на кордоні з Польщею такі:
- "Ягодин" — 0 автобусів;
- "Устилуг" — 140 авто, п'ять автобусів;
- "Угринів" — 100 авто, три автобуси;
- "Рава-Руська" — 110 авто;
- "Грушів" — 90 авто, шість автобусів;
- "Краківець" — 240 авто, 25 автобусів;
- "Шегині" — два пішоходи, 140 авто, 14 автобусів;
- "Смільниця" — 70 авто, шість автобусів;
- "Нижанковичі" — 73 авто.
Нагадаємо, у 2025 році українці будуть змушені платити за в'їзд до Європи через впровадження нових систем контролю на пропускних пунктах.
Також з 1 січня 2025 року українські водії не зможуть оформлювати "Зелену картку" безпосередньо на кордоні.
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