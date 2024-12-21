Черги на кордоні з Польщею ввечері 21 грудня — скільки авто зафіксовано

Черги на кордоні. Фото ілюстративне: УНІАН

На кордоні з Польщею зафіксовано великі черги автомобілів. Зокрема, до пункту пропуску "Краківець" стояли понад 50 автобусів.

Про це повідомляють у соцмережах у суботу, 21 грудня.

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Людей просять обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.

У ДПСУ повідомляли, що наразі спостерігається певне накопичення автомобілів на виїзд з України. Відсоток охочих перетнути кордон зріс на 15%.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Станом на 18:30 21 грудня черги на кордоні з Польщею такі:

"Ягодин" — 0 автобусів;

"Устилуг" — 140 авто, п'ять автобусів;

"Угринів" — 100 авто, три автобуси;

"Рава-Руська" — 110 авто;

"Грушів" — 90 авто, шість автобусів;

"Краківець" — 240 авто, 25 автобусів;

"Шегині" — два пішоходи, 140 авто, 14 автобусів;

"Смільниця" — 70 авто, шість автобусів;

"Нижанковичі" — 73 авто.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у 2025 році українці будуть змушені платити за в'їзд до Європи через впровадження нових систем контролю на пропускних пунктах.

Також з 1 січня 2025 року українські водії не зможуть оформлювати "Зелену картку" безпосередньо на кордоні.