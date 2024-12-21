Очереди на границе с Польшей вечером 21 декабря — сколько авто зафиксировано

Очереди на границе с Польшей — зафиксировано более 50 автобусов
На границе с Польшей зафиксированы большие очереди автомобилей. В частности, до пункта пропуска "Краковец" стояли более 50 автобусов.
Об этом сообщают в соцсетях в субботу, 21 декабря.
Ситуация на границе с Польшей
Людей просят выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.
В ГПСУ сообщали, что сейчас наблюдается определенное накопление автомобилей на выезд из Украины. Процент желающих пересечь границу вырос на 15%.
По состоянию на 18:30 21 декабря очереди на границе с Польшей такие:
- "Ягодин" — 0 автобусов;
- "Устилуг" — 140 авто, пять автобусов;
- "Угринов" — 100 авто, три автобуса;
- "Рава-Русская" — 110 авто;
- "Грушев" — 90 авто, шесть автобусов;
- "Краковец" — 240 авто, 25 автобусов;
- "Шегини" — два пешехода, 140 авто, 14 автобусов;
- "Смольница" — 70 авто, шесть автобусов;
- "Нижанковичи" — 73 авто.
Напомним, в 2025 году украинцы будут вынуждены платить за въезд в Европу из-за внедрения новых систем контроля на пропускных пунктах.
Также с 1 января 2025 года украинские водители не смогут оформлять "Зеленую карту" непосредственно на границе.
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