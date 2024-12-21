Очереди на границе с Польшей вечером 21 декабря — сколько авто зафиксировано

Очереди на границе. Фото иллюстративное: УНИАН

На границе с Польшей зафиксированы большие очереди автомобилей. В частности, до пункта пропуска "Краковец" стояли более 50 автобусов.

Об этом сообщают в соцсетях в субботу, 21 декабря.

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Людей просят выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

В ГПСУ сообщали, что сейчас наблюдается определенное накопление автомобилей на выезд из Украины. Процент желающих пересечь границу вырос на 15%.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 18:30 21 декабря очереди на границе с Польшей такие:

"Ягодин" — 0 автобусов;

"Устилуг" — 140 авто, пять автобусов;

"Угринов" — 100 авто, три автобуса;

"Рава-Русская" — 110 авто;

"Грушев" — 90 авто, шесть автобусов;

"Краковец" — 240 авто, 25 автобусов;

"Шегини" — два пешехода, 140 авто, 14 автобусов;

"Смольница" — 70 авто, шесть автобусов;

"Нижанковичи" — 73 авто.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, в 2025 году украинцы будут вынуждены платить за въезд в Европу из-за внедрения новых систем контроля на пропускных пунктах.

Также с 1 января 2025 года украинские водители не смогут оформлять "Зеленую карту" непосредственно на границе.