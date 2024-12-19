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Черговий "сюрприз" — завтра погода знову здивує львів'ян

19 грудня 2024 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра, 20 грудня
Жінка іде вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 20 грудня, буде хмарною з проясненнями та без істотних опадів. Температура повітря опуститься до +6 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Погода у Львівській області 20 грудня

Завтра у регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі — без опадів, однак вранці та вдень можливий дощ, місцями з мокрим снігом.  

Вітер південно-західний з поривами 9–14 м/с.

Температура повітря протягом доби становитиме +1...+6 °С.  

Погода у Львові 20 грудня

Температура впродовж доби 20 грудня у місті коливатиметься в межах 0...+5 °С.  

Як ми повідомляли, зима цього року в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортною температурою.

Протягом цього тижня погода в Україні буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.

погода Львів негода Укргідрометцентр прогноз погоди

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