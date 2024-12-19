Прогноз погоди у Львові на завтра, 20 грудня

Черговий "сюрприз" — завтра погода знову здивує львів'ян
Погода у Львові та області завтра, 20 грудня, буде хмарною з проясненнями та без істотних опадів. Температура повітря опуститься до +6 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львівській області 20 грудня
Завтра у регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі — без опадів, однак вранці та вдень можливий дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер південно-західний з поривами 9–14 м/с.
Температура повітря протягом доби становитиме +1...+6 °С.
Погода у Львові 20 грудня
Температура впродовж доби 20 грудня у місті коливатиметься в межах 0...+5 °С.
Як ми повідомляли, зима цього року в Україні очікується відносно теплою. Більшість днів будуть із комфортною температурою.
Протягом цього тижня погода в Україні буде холодною, очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах -5...+9 °C.
Читайте Новини.LIVE!