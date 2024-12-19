Прогноз погоды во Львове на завтра, 20 декабря

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 20 декабря, облачной с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +6 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Погода во Львовской области 20 декабря

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, однако утром и днем возможен дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с порывами 9–14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит +1...+6°С.

Погода во Львове 20 декабря

Температура в течение суток 20 декабря в городе будет колебаться в пределах 0…+5 °С.

Как мы сообщали, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.

В течение этой недели погода в Украине будет холодная, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9°C.