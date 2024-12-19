Прогноз погоды во Львове на завтра, 20 декабря

Очередной "сюрприз" — завтра погода снова удивит львовян
Погода во Львове и области завтра, 20 декабря, облачной с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +6 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львовской области 20 декабря
В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, однако утром и днем возможен дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер юго-западный с порывами 9–14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит +1...+6°С.
Погода во Львове 20 декабря
Температура в течение суток 20 декабря в городе будет колебаться в пределах 0…+5 °С.
Как мы сообщали, зима в этом году в Украине ожидается относительно теплой. Большинство дней будет с комфортной температурой.
В течение этой недели погода в Украине будет холодная, ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+9°C.
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