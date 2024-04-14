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Четверо поляків на квадроциклах незаконно опинилися в Україні — подробиці від ДПСУ

14 квітня 2024 19:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Четверо поляків на квадроциклах незаконно опинилися в Україні — подробиці від ДПСУ
Чоловіки, що незаконно перетнули кордон з Україною. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Чотири громадяни Польщі на квадроциклах неправомірно перетнули український кордон. Їх затримали співробітники прикордонної служби.

Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ у неділю, 14 квітня.

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Вони перетнули кордон з Угорщини, використовуючи три квадроцикли та один мотоцикл, що було зафіксовано за допомогою біспектральної камери. На місце події негайно прибула група реагування.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Затримані чоловіки, які виявилися громадянами Польщі, пояснили, що вони є учасниками спільноти екстремального катання на кросових мотоциклах та квадроциклах. Вони брали участь у заході в Польщі під назвою "2222 км", метою якого було проїхати від Кракова до Стамбула, долаючи приблизно 300 км щодня, переважно по бездоріжжю.

Через проблеми зі зв’язком, поляки заблукали і випадково опинилися на території України. Прикордонники склали на порушників протоколи за незаконний перетин державного кордону. Справи були направлені до суду, а згодом поляків мають повернути до Угорщини в рамках процедури реадмісії.

Нагадаємо, що польські прикордонники піднялися за тривогою через отару овець, яка перейшла польсько-український кордон. 

Раніше ми писали, що  що прикордонники затримали зі стріляниною групу втікачів-нелегалів, які хотіли втекти до Румунії.

Польща
Львів
Угорщина
Україна
Львівська область
ДПСУ

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