Четверо поляков на квадроциклах незаконно оказались в Украине — подробности от ГПСУ
Четыре гражданина Польши на квадроциклах неправомерно пересекли украинскую границу. Их задержали сотрудники пограничной службы.
Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ в воскресенье, 14 апреля.
Как поляки оказались на территории Украины
Они пересекли границу из Венгрии, используя три квадроцикла и один мотоцикл, что зафиксировали с помощью биспектральной камеры. На место происшествия прибыла немедленно группа реагирования.
Задержанные мужчины, оказавшиеся гражданами Польши, объяснили, что они участники сообщества экстремального катания на кроссовых мотоциклах и квадроциклах. Они принимали участие в мероприятии в Польше под названием "2222 км", целью которого было проехать от Кракова до Стамбула, преодолевая примерно 300 км ежедневно, преимущественно по бездорожью.
Из-за проблем со связью поляки заблудились и случайно оказались на территории Украины. Пограничники составили на нарушителей протоколы за незаконное пересечение государственной границы. Дела были направлены в суд, а затем поляков должны вернуть в Венгрию в рамках процедуры реадмиссии.
Напомним, что польские пограничники поднялись по тревоге из-за стада овец, перешедшего польско-украинскую границу.
Ранее мы писали, что пограничники задержали со стрельбой группу беглецов-нелегалов, которые хотели бежать в Румынию.
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