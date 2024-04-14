Четверо поляков на квадроциклах незаконно оказались в Украине — подробности от ГПСУ

Мужчины, незаконно пересекшие границу с Украиной. Фото: ГПСУ

Четыре гражданина Польши на квадроциклах неправомерно пересекли украинскую границу. Их задержали сотрудники пограничной службы.

Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ в воскресенье, 14 апреля.

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Они пересекли границу из Венгрии, используя три квадроцикла и один мотоцикл, что зафиксировали с помощью биспектральной камеры. На место происшествия прибыла немедленно группа реагирования.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Задержанные мужчины, оказавшиеся гражданами Польши, объяснили, что они участники сообщества экстремального катания на кроссовых мотоциклах и квадроциклах. Они принимали участие в мероприятии в Польше под названием "2222 км", целью которого было проехать от Кракова до Стамбула, преодолевая примерно 300 км ежедневно, преимущественно по бездорожью.

Из-за проблем со связью поляки заблудились и случайно оказались на территории Украины. Пограничники составили на нарушителей протоколы за незаконное пересечение государственной границы. Дела были направлены в суд, а затем поляков должны вернуть в Венгрию в рамках процедуры реадмиссии.

Напомним, что польские пограничники поднялись по тревоге из-за стада овец, перешедшего польско-украинскую границу.

Ранее мы писали, что пограничники задержали со стрельбой группу беглецов-нелегалов, которые хотели бежать в Румынию.