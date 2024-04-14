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Четверо поляков на квадроциклах незаконно оказались в Украине — подробности от ГПСУ

14 апреля 2024 19:34
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Бригадир София
редактор
Четверо поляков на квадроциклах незаконно оказались в Украине — подробности от ГПСУ
Мужчины, незаконно пересекшие границу с Украиной. Фото: ГПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Четыре гражданина Польши на квадроциклах неправомерно пересекли украинскую границу. Их задержали сотрудники пограничной службы.

Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ в воскресенье, 14 апреля.

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Они пересекли границу из Венгрии, используя три квадроцикла и один мотоцикл, что зафиксировали с помощью биспектральной камеры. На место происшествия прибыла немедленно группа реагирования.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Задержанные мужчины, оказавшиеся гражданами Польши, объяснили, что они участники сообщества экстремального катания на кроссовых мотоциклах и квадроциклах. Они принимали участие в мероприятии в Польше под названием "2222 км", целью которого было проехать от Кракова до Стамбула, преодолевая примерно 300 км ежедневно, преимущественно по бездорожью.

Из-за проблем со связью поляки заблудились и случайно оказались на территории Украины. Пограничники составили на нарушителей протоколы за незаконное пересечение государственной границы. Дела были направлены в суд, а затем поляков должны вернуть в Венгрию в рамках процедуры реадмиссии.

Напомним, что польские пограничники поднялись по тревоге из-за стада овец, перешедшего польско-украинскую границу.

Ранее мы писали, что пограничники задержали со стрельбой группу беглецов-нелегалов, которые хотели бежать в Румынию.

Польша
Львов
Венгрия
Украина
Львовская область
ГПСУ

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