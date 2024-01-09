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Чи буде в Україні долар по 40 — що думають львів'яни

9 січня 2024 19:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи буде в Україні долар по 40 — що думають львів'яни
Одна з опитуваних жінок. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Останнім часом спостерігається падіння курсу гривні. Експерти прогнозують, що на тлі цього американський долар може швидко підскочити у своїй вартості. 

Чи буде в Україні долар по 40 та що провокує зростання його вартості, розповіли львів'яни в опитуванні для Новини.LIVE.

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Так, більшість опитаних стверджує, якщо гривня дешевшатиме й надалі, то курс долара по 40+ стане реальністю вже незабаром.

"Та не хотілося би напевно, бо нічого доброго з того не буде. Нашій країні не бажаю таких скачків, хотілося би все таки як в Європі", — каже одна з опитуваних жінок. 

На питання, чому долар в Україні зростає, виділяють дві причини: повномасштабну війну з РФ та новорічні свята. 

"Ви знаєте, що в нас війна в країні? От тому й росте", — каже опитуваний чоловік. 

"Я думаю, що зараз долар піднявся на фоні новорічних свят, він так кожного року підіймається. Я думаю, що він в принципі ще впаде. І якщо люди не будуть скуповувати долар і не буде на нього такий попит, то він має впасти", — додає інша жінка. 

Також переважна більшість львів'ян зізналися, що мають збереження у валюті.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 9 січня, що значно перевищує значення попереднього банківського дня. Переписали вартість американської валюти також фінустанови та обмінні пункти.

Додамо, уперше з квітня 2022 року вартість біткойна перевищила 47 тисяч доларів. Усього за кілька годин до вартості цієї криптовалюти додалося дві тисячі доларів.

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