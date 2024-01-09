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Будет ли в Украине доллар по 40 — что думают львовяне

9 января 2024 19:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Будет ли в Украине доллар по 40 — что думают львовяне
Одна из опрашиваемых женщин. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В последнее время наблюдается падение курса гривны. Эксперты прогнозируют, что на фоне этого американский доллар может быстро вырасти в своей стоимости.

Будет ли в Украине доллар по 40 и что провоцирует рост его стоимости, рассказали львовяне в опросе Новини.LIVE.

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Так, большинство опрошенных утверждает, если гривна будет дешеветь и дальше, то курс доллара по 40+ станет реальностью уже в скором времени.

"Да не хотелось бы наверняка, потому что ничего хорошего из этого не будет. Нашей стране не желаю таких скачков, хотелось бы все же, как в Европе", — говорит одна из опрашиваемых женщин.

На вопрос, почему доллар в Украине растет, выделяют две причины: полномасштабную войну с РФ и новогодние праздники.

"Вы знаете, что у нас война в стране? Вот потому и растет", — говорит опрашиваемый мужчина.

"Я думаю, что сейчас доллар поднялся на фоне новогодних праздников, он так каждый год поднимается. Я думаю, что он в принципе упадет еще. И если люди не будут скупать доллар и не будет на него такой спрос, то он должен упасть", — добавляет другая женщина.

Также подавляющее большинство львовян признались, что имеют сбережения в валюте.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на вторник, 9 января, что значительно превышает значение предыдущего банковского дня. Переписали стоимость американской валюты также финучреждения и обменные пункты.

Добавим, впервые с апреля 2022 года стоимость биткойна превысила 47 тысяч долларов. Всего за несколько часов к стоимости этой криптовалюты прибавилось две тысячи долларов.

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