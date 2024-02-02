Чи матимуть право на відстрочку, чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю

Мобілізація в Україні. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Як зазначає в інтерв'ю Новини.LIVE юристка Орися Швець, потрібно врахувати, що це лише новий законопроєкт, до якого можуть бути внесені ще додаткові правки.

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Кого стосуються зміни в законопроєкті

— У новому законопроєкті зміни стосуються військовослужбовців і військовозобов'язаних. Важливо знати — змінюється вік призовника з 27 до 25 років.

Як вручатимуть повістки

— Ми маємо зміну порядку вручення повісток, їх надсилатимуть через електронний кабінет призовника. Зокрема, датою вручення повістки буде повідомлення ТЦК, що ви отримали таку повістку. Також повістки надсилатимуть засобами поштового зв'язку. Днем вручення повістки вважатиметься день, коли є відмова від отримання такої повістки або відмітка на пошті, що не змогли отримати повістку за місцем проживання чи перебування.

Права працівників ТЦК

— Також, якщо через 10 днів з моменту, коли ви були повідомленні про повістку, ви не з'явитесь до ТЦК, до вас будуть застосовані заходи впливу. Зокрема, ТЦК має право звертатися до суду щодо ваших обмежень. Тобто або обмежити право на перетин кордону, або право керувати транспортним засобом, або накласти арешт на рахунки.

Поліція та ТЦК

— Також до доставлення вас до ТЦК буде долучатися поліція. Поліція матиме додаткові повноваженнями: зможе затримувати та доставляти до ТЦК. Поліція зможе здійснювати фото та відео вашого затримання. Вся фіксація затримування буде на нагрудних камерах.

Батьки з інвалідністю

— Якщо ти маєш батьків з інвалідністю I або II групи і в тебе було право на відстрочку, то за новим законопроєктом цю підставу повністю забирають. Також якщо, наприклад, ви доглядали за бабусею або дідусем і ви були єдиною особою, яка це здійснювала, на жаль, цю підставу також забирають. Тому виникає питання до того, хто буде доглядати за пенсіонерами.

Вища освіта та студенти

— Також є зміни щодо студентів. Зокрема, тепер передбачається право на відстрочку лише за наявності здобуття освітнього ступеня, вищого за попередній. До прикладу, ви навчались на бакалавраті на праві й продовжили навчання на магістратурі на правознавстві. Тоді це буде підставою для відстрочки.

— Але є важливий нюанс — ви повинні навчатися за денною або дуальною формою здобуття освіти. Знову ж таки, ті аспіранти, які зараз навчаються власним коштом, тобто на заочній формі, вони не будуть мати права для відстрочки. Але разом з тим є такий нюанс: до завершення поточного навчального року всі студенти все ще матимуть право на відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що до Верховної Ради внесли новий законороєкт про мобілізацію. У разі, якщо його ухвалять, то, згідно із законопроєктом, усі чоловіки 25-55 років, які отримали інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року, мають пройти "перегляд на придатність".

Також, ми писали, що стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.