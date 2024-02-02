Будут ли иметь право на отсрочку, мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью

Мобилизация в Украине. Фото: УНИАН

Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Как отмечает в интервью Новини.LIVE юрист Орися Швец, нужно учесть, что это всего лишь новый законопроект, в который могут быть внесены еще дополнительные правки.

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Кого касаются изменения в законопроекте

— В новом законопроекте изменения касаются военнослужащих и военнообязанных. Важно знать — меняется возраст призывника с 27 до 25 лет.

Как будут вручать повестки

— У нас есть изменение порядка вручения повесток, их будут отправлять через электронный кабинет призывника. В частности, датой вручения повестки будет являться сообщение ТЦК, что вы получили такую повестку. Также повестки будут отправлять через средства почтовой связи. Днем вручения повестки будет считаться день, когда есть отказ от получения такой повестки или отметка на почте, что не смогли получить повестку по месту жительства или пребывания.

Права работников ТЦК

— Также, если через 10 дней с момента, когда вы были уведомлены о повестке, вы не явитесь в ТЦК, к вам будут применены меры воздействия. В частности, ТЦК имеет право обращаться в суд по поводу ваших ограничений. То есть либо ограничить право на пересечение границы, либо право управлять транспортным средством, либо наложить арест на счета.

Полиция и ТЦК

— Также, к ТЦК будет присоединяться полиция. Полиция будет иметь дополнительные полномочия: сможет задерживать и доставлять в ТЦК. Полиция сможет производить фото и видео вашего задержания. Вся фиксация задержки будет на нагрудных камерах.

Родители с инвалидностью

— Если у вас есть родители с инвалидностью I или II группы и у вас было право на отсрочку, то по новому законопроекту данное основание полностью забирают. Также, если, например, вы ухаживали за бабушкой или дедушкой и вы были единственным лицом, которое это осуществляло, к сожалению, это основание также забирают. Поэтому возникает вопрос, кто будет осуществлять уход за пенсионерами.

Высшее образование и студенты

— Также есть изменения в отношении студентов. В частности, теперь предусматривается право на отсрочку только при наличии получения образовательной степени выше предыдущей. К примеру, вы учились на бакалавриате на праве и продолжили обучение на магистратуре на правоведении. Тогда это будет основанием для отсрочки.

— Но есть важный нюанс — вы должны учиться по дневной или дуальной форме получения образования. Опять же, те аспиранты, которые сейчас учатся за свой счет, то есть на заочной форме, они не будут иметь права для отсрочки. Но вместе с тем есть такой нюанс: до завершения текущего учебного года все студенты все еще будут иметь право на отсрочку.

Напомним, мы ранее писали, что в Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации. В случае, если его примут, то, согласно законопроекту, все мужчины 25-55 лет, которые получили инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, должны пройти "просмотр на годность".

Также мы писали, что стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву, согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.