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Чи будуть підтримувати Україну західні партнери — опитування львів'ян

23 листопада 2023 23:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Чи буде Україну підтримувати Захід — опитування
Скрин з відео Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Радники лідерів США, Великої Британії та Франції запевняють, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно заради досягнення справедливого миру.

Про це вони заявили під час зустрічі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

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Більшість опитаних впевнені, що підтримка залишиться принаймні ще на рік. Але дехто зазначає, що на початку війни підтримка з-за кордону була відчутнішою. 

"Все залежить від наших дій" 

 — Все залежить від наших дій. Якщо ми будемо робити усе правильно та без заперечень то вони будуть й надалі нас підтримувати.

Опитування львівня. Фото: Новини. LIVE, Марта Байдака
Опитування львів'ян. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

"Завжди хочеться більше" 

 — Найближчий рік нас точно будуть підтримувати. Звісно, завжди хочеться більше.

Опитування на вулицях Львовоа .
Опитування на вулицях Львова.Новини.LIVE, Марта Байдака

"Зараз Європа розділилась"

 — Я переживаю через напружену ситуацію з Польщею, бо на початку війни підтримка була сто відсотковою. Але зараз, як на мене, поділилися країни у Європі які запитують чи взагалі щось діється в Україні, чи ні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Європейська комісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Проєкт документа посли Європейського Союзу обговорюватимуть цього тижня.

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