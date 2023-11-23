Чи буде Україну підтримувати Захід — опитування

Скрин з відео Новини.LIVE

Радники лідерів США, Великої Британії та Франції запевняють, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно заради досягнення справедливого миру.

Про це вони заявили під час зустрічі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

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Більшість опитаних впевнені, що підтримка залишиться принаймні ще на рік. Але дехто зазначає, що на початку війни підтримка з-за кордону була відчутнішою.

"Все залежить від наших дій"

— Все залежить від наших дій. Якщо ми будемо робити усе правильно та без заперечень то вони будуть й надалі нас підтримувати.

Опитування львів'ян. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

"Завжди хочеться більше"

— Найближчий рік нас точно будуть підтримувати. Звісно, завжди хочеться більше.

Опитування на вулицях Львова.Новини.LIVE, Марта Байдака

"Зараз Європа розділилась"

— Я переживаю через напружену ситуацію з Польщею, бо на початку війни підтримка була сто відсотковою. Але зараз, як на мене, поділилися країни у Європі які запитують чи взагалі щось діється в Україні, чи ні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Європейська комісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Проєкт документа посли Європейського Союзу обговорюватимуть цього тижня.