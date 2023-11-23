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Будут ли поддерживать Украину западные партнеры — опрос львовян

23 ноября 2023 23:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Будет ли Украину поддерживать Запад — опрос
Скрин с видео Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Советники лидеров США, Великобритании и Франции уверяют, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется ради достижения справедливого мира.

Об этом они заявили в ходе встречи с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

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Большинство опрошенных уверены, что поддержка останется, по крайней мере, еще на год. Но некоторые отмечают, что в начале войны поддержка из-за границы была более ощутимой.

"Все зависит от наших действий"

 —   Все зависит от наших действий. Если мы будем делать все правильно и без возражений, то они будут и дальше нас поддерживать.

Опрос львовня. Фото: Новости. LIVE, Марта Байдака
Опрос львовян. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

"Всегда хочется больше"

— В ближайший год нас точно будут поддерживать. Конечно, всегда хочется больше.

Опрос на улицах Львова.
Опрос на улицах Львова.Новини.LIVE, Марта Байдака

"Сейчас Европа разделилась"

— Я переживаю из-за напряженной ситуации с Польшей, потому что в начале войны поддержка была стопроцентной. Но сейчас, мне кажется, поделились страны в Европе, которые спрашивают, что вообще что-то происходит в Украине, или нет.

Напомним, мы ранее писали, что Европейская комиссия представила государствам-членам проект решения о предоставлении Украине долгосрочных обязательств по безопасности. Проект документа послы Европейского Союза будут обсуждать на этой неделе.

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