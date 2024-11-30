Прогноз погоди на Львівщині завтра, 1 грудня

Люди у центрі Львова. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові та області у неділю, 1 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. День пройде без опадів, а стовпчики термометрів протягом доби будуть в межах -2...+9 °С.

Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Львівщині 1 грудня

У Львівській області погода буде хмарною з проясненнями, але без опадів.

Вранці та вночі прогнозують туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Очікується південно-східний вітер, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °С;

вдень +4...+9 °С.

У Львові вночі очікується 0...+2 °С, вдень — +6...+8 °С.

Метеорологічні явища на Львівщині 1 грудня

На території Львівської області та Львова завтра очікується туман видимістю 200-500 метрів та ожеледиця на окремих ділянках доріг. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

Нагадаємо, на Харківщині водіїв та пішоходів закликали бути обережними через сильний туман завтра.

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