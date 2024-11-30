Прогноз погоды на Львовщине завтра, 1 декабря

Ждать ли потепления — прогноз погоды на Львовщине завтра
Во Львове и области в воскресенье, 1 декабря, облачно с прояснениями. День пройдет без осадков, а столбики термометров в течение суток будут в пределах -2...+9 °С.
Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.
Погода на Львовщине 1 декабря
Во Львовской области погода будет облачной с прояснениями, но без осадков.
Утром и ночью прогнозируют туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ожидается юго-восточный ветер, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...+3 °С;
- днем +4...+9 °С.
Во Львове ночью ожидается 0...+2 °С, днем — +6...+8 °С.
Метеорологические явления на Львовщине 1 декабря
На территории Львовской области и Львова завтра ожидается туман видимостью 200-500 метров и гололедица на отдельных участках дорог. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, на Харьковщине водителей и пешеходов призвали быть осторожными из-за сильного тумана завтра.
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