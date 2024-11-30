Прогноз погоды на Львовщине завтра, 1 декабря

Люди в центре Львова. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове и области в воскресенье, 1 декабря, облачно с прояснениями. День пройдет без осадков, а столбики термометров в течение суток будут в пределах -2...+9 °С.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 1 декабря

Во Львовской области погода будет облачной с прояснениями, но без осадков.

Утром и ночью прогнозируют туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ожидается юго-восточный ветер, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °С;

днем +4...+9 °С.

Во Львове ночью ожидается 0...+2 °С, днем — +6...+8 °С.

Метеорологические явления на Львовщине 1 декабря

На территории Львовской области и Львова завтра ожидается туман видимостью 200-500 метров и гололедица на отдельных участках дорог. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: РЦГМ

Напомним, на Харьковщине водителей и пешеходов призвали быть осторожными из-за сильного тумана завтра.

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