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Чи економлять українці електроенергію — опитування львів'ян

16 квітня 2024 18:26
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Марта Байдака
Журналіст
Чи економлять львів'яни електроенергію сьогодні — опитування
Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Попри масовані ракетні атаки ворога на енергосистему України у ДТЕК заявили, що наразі не існує необхідності впроваджувати погодинні відключення світла по всій країні. Проте наголосили про можливе введення таких заходів влітку. 

Новини.LIVE запитали у львівян на вулицях міста, чи економлять вони електроенергію вдома. Більшість опитаних кажуть, що стараються бути енергощадними. 

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До слова, голова ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону зазначив, що є чотири критерії, за якими можуть бути запроваджені годинні відключення електроенергії в кожній області:

  • відсутність проведення ремонтних робіт пошкодженої електросистеми;
  • значне зростання споживання, яке зазвичай відбувається у липні-серпні;
  • недостатність електроенергії, яку ми отримуємо від європейських партнерів;
  • неможливість передачі потужності до деяких регіонів.

Всі чотири умови мають бути виконані одночасно для введення обмежень. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні вивчають можливість підвищення тарифу на електроенергію для українців. Повідомляється, що здорожчання буде несуттєвим.

Також, ми писали, чи можна передати електроенергію, яку Україна транспортує з Європи у Харків.

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