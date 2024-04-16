Чи економлять львів'яни електроенергію сьогодні — опитування

Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Попри масовані ракетні атаки ворога на енергосистему України у ДТЕК заявили, що наразі не існує необхідності впроваджувати погодинні відключення світла по всій країні. Проте наголосили про можливе введення таких заходів влітку.

Новини.LIVE запитали у львівян на вулицях міста, чи економлять вони електроенергію вдома. Більшість опитаних кажуть, що стараються бути енергощадними.

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До слова, голова ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону зазначив, що є чотири критерії, за якими можуть бути запроваджені годинні відключення електроенергії в кожній області:

відсутність проведення ремонтних робіт пошкодженої електросистеми;

значне зростання споживання, яке зазвичай відбувається у липні-серпні;

недостатність електроенергії, яку ми отримуємо від європейських партнерів;

неможливість передачі потужності до деяких регіонів.

Всі чотири умови мають бути виконані одночасно для введення обмежень.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні вивчають можливість підвищення тарифу на електроенергію для українців. Повідомляється, що здорожчання буде несуттєвим.

Також, ми писали, чи можна передати електроенергію, яку Україна транспортує з Європи у Харків.