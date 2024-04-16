Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Экономят ли украинцы электроэнергию — опрос львовян arrow

Экономят ли украинцы электроэнергию — опрос львовян

16 апреля 2024 18:26
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Экономят ли львовяне электроэнергию сегодня - опрос
Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Несмотря на массированные ракетные атаки врага на энергосистему Украины, в ДТЭК заявили, что в настоящее время нет необходимости внедрять почасовые отключения света по всей стране. Однако отметили возможное введение таких мер летом.

Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, экономят ли они электроэнергию дома. Большинство опрошенных говорят, что стараются экономнее использовать электричество.

Читайте также:

К слову, глава ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона отметил, что есть четыре критерии, по которым могут быть введены почасовые отключения электроэнергии в каждой области:

  • невосстановление поврежденной или уничтоженной врагом тепловой генерации;
  • значительный рост потребления, обычно происходит в июле-августе;
  • недостаточность электроэнергии, которую мы получаем от европейских партнеров;
  • невозможность передачи мощности в некоторые регионы.

Все четыре условия должны быть исполнены одновременно для ввода ограничений.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине изучается возможность повышения тарифа на электроэнергию для украинцев. Сообщается, что подорожание будет несущественным.

Также мы писали, можно ли передать электроэнергию, которую Украина транспортирует из Европы в Харьков.

украинцы
Львов
электроэнергия
Украина
Львовская область
опрос
экономия
электроснабжение
ДТЭК
энергосистема
люди
облэнерго
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю