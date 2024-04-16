Экономят ли львовяне электроэнергию сегодня - опрос

Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на массированные ракетные атаки врага на энергосистему Украины, в ДТЭК заявили, что в настоящее время нет необходимости внедрять почасовые отключения света по всей стране. Однако отметили возможное введение таких мер летом.

Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, экономят ли они электроэнергию дома. Большинство опрошенных говорят, что стараются экономнее использовать электричество.

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К слову, глава ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона отметил, что есть четыре критерии, по которым могут быть введены почасовые отключения электроэнергии в каждой области:

невосстановление поврежденной или уничтоженной врагом тепловой генерации;

значительный рост потребления, обычно происходит в июле-августе;

недостаточность электроэнергии, которую мы получаем от европейских партнеров;

невозможность передачи мощности в некоторые регионы.

Все четыре условия должны быть исполнены одновременно для ввода ограничений.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине изучается возможность повышения тарифа на электроэнергию для украинцев. Сообщается, что подорожание будет несущественным.

Также мы писали, можно ли передать электроэнергию, которую Украина транспортирует из Европы в Харьков.