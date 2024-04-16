Экономят ли львовяне электроэнергию сегодня - опрос

Экономят ли украинцы электроэнергию — опрос львовян
Несмотря на массированные ракетные атаки врага на энергосистему Украины, в ДТЭК заявили, что в настоящее время нет необходимости внедрять почасовые отключения света по всей стране. Однако отметили возможное введение таких мер летом.
Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, экономят ли они электроэнергию дома. Большинство опрошенных говорят, что стараются экономнее использовать электричество.
К слову, глава ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона отметил, что есть четыре критерии, по которым могут быть введены почасовые отключения электроэнергии в каждой области:
- невосстановление поврежденной или уничтоженной врагом тепловой генерации;
- значительный рост потребления, обычно происходит в июле-августе;
- недостаточность электроэнергии, которую мы получаем от европейских партнеров;
- невозможность передачи мощности в некоторые регионы.
Все четыре условия должны быть исполнены одновременно для ввода ограничений.
Напомним, мы ранее писали, что в Украине изучается возможность повышения тарифа на электроэнергию для украинцев. Сообщается, что подорожание будет несущественным.
Также мы писали, можно ли передать электроэнергию, которую Украина транспортирует из Европы в Харьков.
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