Чи готова Львівщина до нового опалювального сезону: відповідь Козицького

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym

Львівська область на 60% готова до нового опалювального сезону. На випадок відключення електроенергії заклади охорони здоров’я і соціального захисту на 100% забезпечили генераторами.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Читайте також:

Опалювальний сезон на Львівщині: на скільки готовий регіон

Козицький розповів, що у Львівській області є 1682 котельні і станом на сьогодні 1026 з них вже готові до роботи в осіньо-зимовий період. На цих котельнях комунальної та відомчої власності створили запас вугілля, деревини та палетів.

А у випадку, якщо будуть відключення електроенергії заклади охорони здоров’я і соціального захисту на 100% забезпечили генераторами. Також керівник Львівської ОВА наголосив, що керівництво постійно веде перемовини з донорськими організаціями, аби створити в області максимально великий резерв альтернативних джерел живлення.

"Також розробили план реагування у випадку кризових ситуацій, зокрема у разі ушкоджень об’єктів теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, електропостачання та газопостачання. Усі фахівці профільних підрозділів знають, що мають робити", — заявив Козицький.

Він додав, що повністю підготуватися до нового опалювального сезону Львівська область має до 1 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.