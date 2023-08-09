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Чи готова Львівщина до нового опалювального сезону: відповідь Козицького

9 серпня 2023 10:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи готова Львівщина до нового опалювального сезону: відповідь Козицького
Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Львівська область на 60% готова до нового опалювального сезону. На випадок відключення електроенергії заклади охорони здоров’я і соціального захисту на 100% забезпечили генераторами.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький

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Козицький розповів, що у Львівській області є 1682 котельні і станом на сьогодні 1026 з них вже готові до роботи в осіньо-зимовий період. На цих котельнях комунальної та відомчої власності створили запас вугілля, деревини та палетів. 

А у випадку, якщо будуть відключення електроенергії заклади охорони здоров’я і соціального захисту на 100% забезпечили генераторами. Також керівник Львівської ОВА наголосив, що керівництво постійно веде перемовини з донорськими організаціями, аби створити в області максимально великий резерв альтернативних джерел живлення. 

"Також розробили план реагування у випадку кризових ситуацій, зокрема у разі ушкоджень об’єктів теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, електропостачання та газопостачання. Усі фахівці профільних підрозділів знають, що мають робити", — заявив Козицький. 

 Він додав, що повністю підготуватися до нового опалювального сезону Львівська область має до 1 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

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