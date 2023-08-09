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Готова ли Львовская область к новому отопительному сезону: ответ Козицкого

9 августа 2023 10:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Готова ли Львовская область к новому отопительному сезону: ответ Козицкого
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Львовская область на 60% готова к новому отопительному сезону. В случае отключения электроэнергии учреждения здравоохранения и социальной защиты на 100% обеспечили генераторами.

Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий рассказал, что во Львовской области есть 1682 котельные и по состоянию на сегодня 1026 из них уже готовы к работе в осенне-зимний период. На этих котельных коммунальной и ведомственной собственности был создан запас угля, древесины и паллетов.

А в случае если будут отключения электроэнергии учреждения здравоохранения и социальной защиты на 100% обеспечили генераторами. Также руководитель Львовской ОВА подчеркнул, что руководство постоянно ведет переговоры с донорскими организациями, чтобы создать в области максимально большой резерв альтернативных источников питания.

"Также разработали план реагирования в случае кризисных ситуаций, в частности, в случае повреждений объектов теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Все специалисты профильных подразделений знают, что должны делать", — заявил Козицкий.

Он добавил, что полностью подготовиться к новому отопительному сезону Львовская область должна до 1 октября.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.

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