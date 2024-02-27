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Чи готові чоловіки виїжджати за кордон — думки львів'ян (відео)

27 лютого 2024 18:47
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Марта Байдака
Журналіст
Чи поїхали б чоловіки з країни, якби зараз відкрили кордон — опитування
Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Уже з 1 березня цього року на чоловіків чекають зміни щодо перетину державного кордону. Зокрема, це пов'язують через зміни у мобілізаційному законопроєкті ВРУ про виїзд чоловіків, також зі вступом у Шенгенську зону Румунії та Болгарії.

Новини.LIVE запитали у чоловіків, чи поїхали б вони з країни, якби зараз відкрили кордон. 

Більшість опитаних кажуть, що під час війни не поїхали б. А якщо й поїхали б, то лише на відпочинок чи в гості до родичів.

"Після війни поїхав би"

"Назавжди, напевно, ні. Хіба до родичів у Польщу поїхав би та вернувся. Під час війни не виїжджав би, а після — так. За кордоном більше перспективи. Зараз в Україні з'являються можливості, але їх дуже мало. Можливо до кінця війни щось зміниться, я не знаю", — каже хлопець.

"Якби була можливість, я б поїхав"

 "Так. Бо зараз така ситуація з цією мобілізацією, коли примусово заставляють, не бажаючи. Я думаю, нічого хорошого з цього не вийде", — зазначає молодий чоловік.

"Ні, я у себе вдома"

"Ні. Я в себе вдома, чому я маю втікати. Нехай тікають ті, що сюди прийшли. Наприклад, на відпочинок, туди й назад — так. А щоб назавжди — ні. Я тут народився, тут родина, тут для мене все є", —  додає хлопець.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Польщі затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон з Україною на велосипедах. Ухилянти хотіли потрапити в США.

Також, ми писали, що на Одещині чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, але йому це не вдалося. Вовки запримітили ухилянта, тож він забрався на дерево та чекав на допомогу.

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