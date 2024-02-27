Поехали бы мужчины из страны, если бы сейчас открыли границу — опрос

Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

Уже с 1 марта этого года мужчин ждут изменения, касающиеся пересечения государственной границы. В частности, это связывают из-за изменений в мобилизационном законопроекте ВРУ о выезде мужчин, также со вступлением в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии.

Новини.LIVE спросили у мужчин, уехали бы они из страны, если бы сейчас открыли границу.

Большинство опрошенных говорят, что во время войны не уехали бы. А если бы и поехали, то только на отдых или в гости к родственникам.

"После войны уехал бы"

"Навсегда, наверное, нет. Разве к родственникам в Польшу поехал бы и вернулся. Во время войны не выезжал бы, а после — да. За границей больше перспектив. Сейчас в Украине появляются возможности, но их очень мало. Возможно до конца войны что-то изменится, я не знаю", — говорит парень.

"Если бы была возможность, я бы уехал"

"Да. Потому что сейчас такая ситуация с этой мобилизацией, когда принудительно заставляют, не желая. Я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет", — отмечает молодой человек.

"Нет, я у себя дома"

"Нет. Я у себя дома, почему я должен убегать. Пусть бегут те, что сюда пришли. Например, на отдых, туда и обратно — да. А чтобы навсегда — нет. Я здесь родился, здесь семья, здесь для меня все есть", — добавляет парень.

Напомним, мы ранее писали, что в Польше задержали двух украинцев, незаконно пересекших границу с Украиной на велосипедах. Уклонисты хотели попасть в США.

Также мы писали, что в Одесской области мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу, но ему это не удалось. Волки заметили уклониста, поэтому он забрался на дерево и ждал помощи.