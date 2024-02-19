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Чи готові українці відмовитись від польських товарів — думки львів'ян

19 лютого 2024 19:09
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Марта Байдака
Журналіст
Чи готові львів'яни відмовитись від польських продуктів — опитування
Люди на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Блокада  українсько-польського кордону триває. Станом на сьогодні польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною — КПП "Корчова". У відповідь, українці в соціальних мережах висловлюють підтримку українському бізнесу, публічно відмовляючись від польського виробника. 

Відмова від польських товарів

До прикладу, львів'янка Анастасія Карп'як пише, свідомо не купує польське, бо хоче підтримати своє — українське.

Чи готові українці відмовитись від польських товарів — думки львів'ян - фото 1
Скриншот з Facebook

"Вперше робила закупи свідомо уникаючи усіх польських товарів, а їх повно-повнісінько як в малесеньких будках, так і в мережах супермаркетів. І це не так про бойкот поляків, бо поляки є різні. Це про підтримку свого українського виробника, якому зараз ой як складно працювати, і наш обов'язок допомогти своїм", — зазначає Карп' як.

Новини.LIVE запитали у львів'ян та гостей міста, чи готові вони відмовитись від польських продуктів, як відповідь на протести кордону.

Частина опитаних заявили, що варто відмовитися від іноземних продуктів, щоб підтримувати власного виробника. Дехто каже, що питання блокади кордону мають вирішувати дипломати.

"Давно купую українське"

"Звісно відмовлятись, бо вони мають великий зиск  продаючи тут свої товари. А ми, ми маємо свої прекрасні речі, натуральні продукти, які вони там теж із задоволенням споживають. І ось таке роблять. Відмовляймось. Я давно, вже перейшла на наші сири",  — каже львів'янка.

"Найперше відмовляюсь від російського"

"Перш за все треба відмовитись від російських товарів, а не від польських. Якби не війна, то не було б конфлікту з поляками й в загальному цієї ситуації. І перша за все треба відмовлятись від російського контенту, від російських товарів, а від польських, можливо, частково", — зазначає дівчина.

"Дипломатично вирішувати, а не відмовлятись"

"Треба якось дипломатично розв'язувати це питання, бо відмовитись це вже крайній вихід. Перейти до обговорення і на дипломатичні переговори, але не відмовлятись", — додає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що через блокаду кордону  в ЄС відбудеться засідання координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції.

Також, ми писали, що польські фермери намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".

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