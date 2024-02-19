Готовы ли львовяне отказаться от польских продуктов — опрос

Люди на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Блокада украино-польской границы продолжается. На сегодняшний день польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной — КПП "Корчева". В ответ украинцы в социальных сетях выражают поддержку украинскому бизнесу, публично отказываясь от польского производителя.

Отказ от польских товаров

К примеру, львовянка Анастасия Карп'як пишет, сознательно не покупает польское, потому что хочет поддержать свое — украинское.

Скриншот с Facebook

"Впервые делала закупки сознательно избегая всех польских товаров, а их полным-полно как в крошечных будках, так и в сетях супермаркетов. И это не так о бойкоте поляков, потому что поляки разные. Это о поддержке своего украинского производителя, которому сейчас ой как сложно работать, и наша обязанность помочь своим», — отмечает Карп'як.

Новини.LIVE спросили львовян и гостей города, готовы ли они отказаться от польских продуктов, как ответ на протесты границы.

Часть опрошенных заявили, что следует отказаться от иностранных продуктов, чтобы поддерживать собственного производителя. Некоторые говорят, что вопросы блокады границы должны решать дипломаты.

"Давно покупаю украинское"

"Конечно отказываться, потому что у них большая выгода продавая здесь свои товары. А мы, у нас есть свои прекрасные вещи, натуральные продукты, которые они тоже там с удовольствием потребляют. И вот такое делают. Отказываемся. Я давно уже перешла на наши сыры", — говорит львовянка.

"Прежде всего отказываюсь от русского"

"Прежде всего, надо отказаться от российских товаров, а не от польских. Если бы не война, то не было бы конфликта с поляками и в общем этой ситуации. И прежде всего надо отказываться от российского контента, от российских товаров, а от польских, возможно, частично", — отмечает девушка.

"Дипломатически решать, а не отказываться"

"Нужно как-то дипломатически решать этот вопрос, потому что отказаться, это уже крайний выход. Перейти к обсуждению и на дипломатические переговоры, но не отказываться", — добавляет женщина.

Напомним, мы ранее писали, что из-за блокады границы в ЕС состоится заседание координационной платформы по экспорту и транзиту украинской агропродукции.

Также мы писали, что польские фермеры пытались перекрыть железнодорожный путь на станции "Дорогуск".