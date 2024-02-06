Що дорогоцінне купують українці під час війни — опитування львівʼян

Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Вже майже два роки повномасштабної агресії Росії проти України. Війна стає все важчим як економічним, так і емоційним випробуванням для всіх. Попри все українці не втрачають можливості потішити себе вартісними речами.

Новини.LIVE розпитали у львівʼян, яку останню дорогу річ вони купували і чи варто на це витрачати кошти.

Читайте також:

Серед відповідей були: подарунки, телефон та зимові чоботи. Більшість опитаних за те, аби не обмежувати себе у покупках і обов’язково донатити на ЗСУ.

Які дорогі речі купують львівʼяни

"Крайній раз я собі купувала книгу Джорджа Мартіна "Вогонь і кров". І я вважаю, що варто себе тішити подарунками, бо інакше ми впадемо в депресію", — каже жінка.

"Я не купую подарунки сама собі. Востаннє я отримала подарунок від хлопця, і це було колечко", — розповідає львівʼянка.

"З останнього що я купувала, це було зимове взуття", — додає одна із жінок.

"Купувала телефон хлопцю. І вважаю, що варто інколи себе тішити такими подарунками. Та варто не забувати про донати", — запевняє жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що українцям надали грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень.

Також ми писали, що отримати кошти українцям на втілення підприємницьких ідей можна через Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції.