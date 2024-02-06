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Чи купують українці коштовні речі під час війни — опитування львівʼян

6 лютого 2024 22:40
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Марта Байдака
Журналіст
Що дорогоцінне купують українці під час війни — опитування львівʼян
Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вже майже два роки повномасштабної агресії Росії проти України. Війна стає все важчим як економічним, так і емоційним випробуванням для всіх. Попри все українці не втрачають можливості потішити себе вартісними речами.

Новини.LIVE розпитали у львівʼян, яку останню дорогу річ вони купували і чи варто на це витрачати кошти.

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Серед відповідей були: подарунки, телефон та зимові чоботи. Більшість опитаних за те, аби не обмежувати себе у покупках і обов’язково донатити на ЗСУ.

Які дорогі речі купують львівʼяни

"Крайній раз я собі купувала книгу Джорджа Мартіна "Вогонь і кров". І я вважаю, що варто себе тішити подарунками, бо інакше ми впадемо в депресію", — каже жінка.

"Я не купую подарунки сама собі. Востаннє я отримала подарунок від хлопця, і це було колечко", — розповідає львівʼянка.

"З останнього що я купувала, це було зимове взуття", — додає одна із жінок.

"Купувала телефон хлопцю. І вважаю, що варто інколи себе тішити такими подарунками. Та варто не забувати про донати", — запевняє жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що українцям надали грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень.

Також ми писали, що отримати кошти українцям на втілення підприємницьких ідей можна через Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції.

війна
українці
Львів
гроші
Україна
подарунки
економія
економіка

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