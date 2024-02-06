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Покупают ли украинцы ценные вещи во время войны — опрос львовян

6 февраля 2024 22:40
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Марта Байдака
Журналист
Что драгоценное покупают украинцы во время войны — опрос львовян
Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Уже почти два года продолжается полномасштабноя агрессия России против Украины. Война становится все более тяжелым как экономическим, так и эмоциональным испытанием для всех. Несмотря на все, украинцы не теряют возможности порадовать себя стоящими вещами.

Новини.LIVE расспросили у львовян, какую последнюю дорогую вещь они покупали и стоит ли на это тратить деньги.

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Среди ответов были подарки, телефон и зимние сапоги. Большинство опрошенных за то, чтобы не ограничивать себя в покупках и обязательно донатить в ВСУ.

Какие дорогие вещи покупают львовяне

"Последний раз я себе покупала книгу Джорджа Мартина "Огонь и кровь". И я считаю, что стоит себя радовать подарками, потому что иначе мы впадем в депрессию", — говорит женщина.

"Я не покупаю подарки сама себе. В последний раз я получила подарок от парня, и это было колечко", — рассказывает львовянка.

"Из последнего, что я покупала, это была зимняя обувь", — добавляет одна из женщин.

"Покупала телефон парню. И считаю, что стоит иногда себя радовать такими подарками. Но стоит не забывать о донатах", — уверяет женщина.

Напомним, мы ранее писали, что украинцам предоставили гранты по программе "еРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен.

Также мы писали, что получить средства украинцам на воплощение предпринимательских идей можно через Вильнюсское бюро Международной организации миграции.

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