Напад Росії на країни НАТО — що про це думають львів'яни

Люди в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Спецслужби Німеччини попереджають про можливий широкомасштабний конфлікт Росії із Заходом. Вони припускають, що напад РФ на країни НАТО може статися у 2026 році. Це випливає з перебудови російської армії, маневрів військ та розгортання ракетних комплексів на західних кордонах країни.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи справді можлива війна Росії із НАТО.

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Більшість опитаних кажуть, що РФ може напасти на країни Альянсу. На їхню думку, якщо Путін не припинить нарощувати війська, то після України постраждає сусідня Польща. Дехто зазначає, що НАТО не вступить у війну через страх перед очільником РФ.

"НАТО боїться ядерної війни"

"Ні, не вірю. Мені здається, що НАТО не захоче вступати у війну. Піде на поступки. НАТО вже б могли давно нам допомагати, якби хотіли. Але вони, мабуть, бояться ядерної війни", — каже жінка.

"У Росії немає чим хизуватись"

"Ми не можемо знати, що там у них відбувається. Я думаю, що Росія не розпочне війну з НАТО. Можливо, Росія думає, що вона готова, але думаю, що у них немає чим вихвалятись", — ділиться думками дівчина.

"Від Путіна можна чекати всього"

"Після всього, що відбувається в Україні, можна повірити в будь-що. І може бути будь-що. Тому що Путін хворий на голову", — зазначає жінка.

"Якщо продовжиться ескалація України, то так і буде"

"Звісно, така війна буде. Якщо продовжиться ескалація в сторону України й ми нічого так і не відібʼємо, то, звісно, така війна буде. І буде вона з Польщею, бо вона є членом НАТО, і тоді війна піде далі", — каже опитана львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що президент Польщі Анджей Дуда повідомив, коли саме Росія може напасти на країни НАТО.

Також ми писали, що на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військових НАТО в Україні.