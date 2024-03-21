Нападение России на страны НАТО – что об этом думают львовяне

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

Спецслужбы Германии предупреждают о возможном широкомасштабном конфликте России с Западом. Они предполагают, что нападение РФ на страны НАТО может произойти в 2026 году. Это следует из перестройки русской армии, маневров войск и развертывания ракетных комплексов на западных границах страны.

Новини.LIVE спросили у львовян, возможна ли война России с НАТО.

Читайте также:

Большинство опрошенных говорят, что РФ может напасть на страны Альянса. По их мнению, если Путин не перестанет наращивать войска, после Украины пострадает соседняя Польша. Некоторые отмечают, что НАТО не вступит в войну из-за страха перед главой РФ.

"НАТО боится ядерной войны"

"Нет, не верю. Мне кажется, что НАТО не захочет вступать в войну. Пойдет на уступки. НАТО уже могли бы давно нам помогать, если бы хотели. Но они, видимо, боятся ядерной войны", — говорит женщина.

"России нечем хвастаться"

"Мы не можем знать, что там у них происходит. Я думаю, что Россия не начнет войну с НАТО. Возможно, Россия думает, что она готова, но думаю, что у них нечем хвастаться", — делится мыслями девушка.

"От Путина что угодно можно ожидать"

"После всего, что происходит в Украине, можно поверить во что угодно. И может быть все, что угодно. Потому что Путин больной на голову", — отмечает женщина.

"Если продолжится эскалация Украины, то так и будет"

"Конечно, такая война будет. Если продолжится эскалация в сторону Украины и мы ничего так и не отобьем, то, конечно, такая война будет. И будет она с Польшей, потому что она является членом НАТО, и тогда война пойдет дальше", — говорит опрошенная львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что президент Польши Анджей Дуда сообщил, когда Россия может напасть на страны НАТО.

Также мы писали, что на французском телевидении обсудили возможные места расположения военных НАТО в Украине.