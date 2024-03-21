Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Возможна ли война России с НАТО – мнения львовян (видео) arrow

Возможна ли война России с НАТО – мнения львовян (видео)

21 марта 2024 09:54
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Нападение России на страны НАТО – что об этом думают львовяне
Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Спецслужбы Германии предупреждают о возможном широкомасштабном конфликте России с Западом. Они предполагают, что нападение РФ на страны НАТО может произойти в 2026 году. Это следует из перестройки русской армии, маневров войск и развертывания ракетных комплексов на западных границах страны.

Новини.LIVE спросили у львовян, возможна ли война России с НАТО. 

Читайте также:

Большинство опрошенных говорят, что РФ может напасть на страны Альянса. По их мнению, если Путин не перестанет наращивать войска, после Украины пострадает соседняя Польша. Некоторые отмечают, что НАТО не вступит в войну из-за страха перед главой РФ.

"НАТО боится ядерной войны"

"Нет, не верю. Мне кажется, что НАТО не захочет вступать в войну. Пойдет на уступки. НАТО уже могли бы давно нам помогать, если бы хотели. Но они, видимо, боятся ядерной войны", — говорит женщина.

"России нечем хвастаться"

"Мы не можем знать, что там у них происходит. Я думаю, что Россия не начнет войну с НАТО. Возможно, Россия думает, что она готова, но думаю, что у них нечем хвастаться", — делится мыслями девушка.

"От Путина что угодно можно ожидать"

"После всего, что происходит в Украине, можно поверить во что угодно. И может быть все, что угодно. Потому что Путин больной на голову", — отмечает женщина.

"Если продолжится эскалация Украины, то так и будет"

"Конечно, такая война будет. Если продолжится эскалация в сторону Украины и мы ничего так и не отобьем, то, конечно, такая война будет. И будет она с Польшей, потому что она является членом НАТО, и тогда война пойдет дальше", — говорит опрошенная львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что президент Польши Анджей Дуда сообщил, когда Россия может напасть на страны НАТО.

Также мы писали, что на французском телевидении обсудили возможные места расположения военных НАТО в Украине.

война
российские войска
НАТО
украинцы
Львов
Украина
опрос
военные
война в Украине
Россия
ядерная война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом