Чи об’єднані зараз українці — опитування львів'ян

Діти з прапором України у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сьогодні, 22 січня Україна відзначає — День Соборності. Цей день покликаний нагадати кожному українцю про важливість свободи та незалежності. А також про те, що соборність — це не тільки спільна територія, а й духовна єдність, спільні ідеали та цінності.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, що для них означає День Соборності та чи об'єднанні сьогодні українці.

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"Ми переможемо, ми будемо разом"

"Відчуття, що ми й надалі разом під час війни. Схід, Захід та центр — єдина Україна. Ми тішимося, що переможемо, що будемо разом", — каже жінка.

"День Соборності нас об'єднує"

"День Соборності — для мене це є одне з головних державних свят, адже воно символізує саме об'єднання країни. Відомо з історії, Україна була дуже довгий період роздроблена, поділена між різними державами. Отже, це свято нас може об'єднати та воно нас об'єднує", — говорить чоловік.

"Наші діти не здаються, не здамося і ми"

"Українці завжди об'єднані. Адже війна триває майже два роки. А наші діти — це наше майбутнє, наша підтримка і наша віра, що все буде добре. Не здаються вони, не можемо здатися і ми", — зазначає ще одна жінка.

"Харків, Львів, Одеса, Чернігів — всі ми об'єднані"

"Я думаю що дуже об'єднані, тому що ми стоїмо всі разом пліч-о-пліч. Це показує те, що Україна йде до своєї перемоги, ми на тому шляху. Ми об'єднані однозначно, це ще раз підтвердження, що схід і захід завжди разом. Харків, Львів, Одеса, Чернігів — всі ми об'єднані, всі ми одна країна. І нас не побороти", — каже львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому День Соборності 22 січня важливий для українців.