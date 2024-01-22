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Объединены ли сейчас украинцы — опрос львовян к 105-летию Соборности Украины

22 января 2024 12:11
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Марта Байдака
Журналист
Объединены ли сейчас украинцы — опрос львовян
Дети с флагом Украины во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 22 января, Украина отмечает — День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости. А также о том, что соборность – это не только общая территория, но и духовное единство, общие идеалы и ценности.

Новини.LIVE спросили у львовян, что для них означает День Соборности и объединены ли сегодня украинцы.

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"Мы победим, мы будем вместе"

"Ощущение, что мы и дальше вместе во время войны. Восток, запад и центр — единая Украина. Мы рады, что победим, что будем вместе", — рассказывает женщина.

"День Соборности нас объединяет"

"День Соборности — для меня это один из главных государственных праздников, ведь он символизирует именно объединение страны. Известно из истории, Украина была очень долгий период раздроблена, разделена между разными государствами. Следовательно, этот праздник нас может объединить и он нас объединяет", — говорит мужчина.

"Наши дети не сдаются, не сдадимся и мы"

"Украинцы всегда объединены. Ведь война длится почти два года. А наши дети — это наше будущее, наша поддержка и наша вера, что все будет хорошо. Не сдаются они, не можем сдаться и мы", — добавляет еще одна женщина.

"Харьков, Львов, Одесса, Чернигов — все мы объединены"

"Я думаю, что очень объединены, потому что мы стоим все вместе бок о бок. Это показывает то, что Украина идет к своей победе, мы на том пути. Мы объединены однозначно, это еще раз подтверждение, что восток и запад всегда вместе. Харьков, Львов, Одесса, Чернигов — все мы объединены, все мы одна страна. И нас не побороть", — отмечает львовянка.

Напомним, мы раньше писали, почему День Соборности 22 января важен для украинцев.

Киев
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Львов
Украина
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День Соборности Украины

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