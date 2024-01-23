Що про множинне громадянство думають львів'яни — опитування

Чи підтримують множинне громадянство львів'яни — опитування
У понеділок, 22 січня, президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства. За словами глави держави, цей документ має на меті відновлення правди про історію українського народу.
Новини.LIVE. запитали у львів'ян, чи підтримують вони множинне громадянство.
Частина опитаних заявила, що люди мають право обирати, тому така ініціатива на часі. Також, мовляв, множинне громадянство — це шанс для українців, які за кордоном.
"Є певні сумніви"
"Це питання, я думаю треба розглядати більш глибоко, чи так одразу сказати так чи ні. Я читала про законопроєкт, але в мене є певні сумніви", — каже львів'янка.
"Громадянство для всіх, крім росіян"
"Я думаю, що таке множинне громадянство має прав на існування для всіх, крім росіян і Росії", — додає жінка.
"Люди мають бути вільними"
"Я підтримую. Люди мають бути вільними, обирати де проживати. Без огляду на всякі політичні ситуації", — зазначає чоловік.
"Це шанс залишитись українцем"
"Я думаю так, бо це шанс залишитись українцем, але будувати своє життя за кордоном.І це для них як шанс бути і там. І в Україні,якщо вони захочуть, вони зможуть обрати", — додає дівчина.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив чи дозволить множинне громадянство виїхати з України.
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