Что о множественном гражданстве думают львовяне - опрос

Люди в центре Львова. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

В понедельник, 22 января, президент Владимир Зеленский сообщил, что внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства. По словам главы государства, этот документ направлен на восстановление правды об истории украинского народа.

Новини.LIVE. спросили у львовян, поддерживают ли они множественное гражданство.

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Часть опрошенных заявила, что люди имеют право выбирать, поэтому такая инициатива актуальна. Также, множественное гражданство — шанс для украинцев, которые за рубежом.

"Есть определенные сомнения"

"Этот вопрос, я думаю, нужно рассматривать более глубоко. Вот так сразу сказать да или нет, не знаю. Я читала о законопроекте, но у меня есть определенные сомнения", — говорит львовянка.

"Гражданство для всех, кроме россиян"

"Я думаю, что такое множественное гражданство имеет права на существование для всех, кроме россиян и России", — добавляет женщина.

"Люди должны быть свободны"

"Я поддерживаю. Люди должны быть свободными, выбирать где проживать. Не смотря на всякие политические ситуации", — отмечает мужчина.

"Это шанс остаться украинцем"

"Я думаю так, потому что это шанс остаться украинцем, но строить свою жизнь за границей. И это для них как шанс быть и там. И в Украине, если они захотят, они смогут выбрать", — добавляет девушка.

Напомним, мы ранее писали, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил позволит ли множественное гражданство уехать из Украины.