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Чи підтримують жителі Львова вступ України до ЄС — опитування

1 листопада 2024 17:10
Галина Шподарева - редактор
Чи підтримують у Львові вступ до Євросоюзу — опитування Новини.LIVE
Люди в центрі Львова. Фото ілюстративне: ukrainaincognita
Галина Шподарева - редактор

Щорічно, 1 листопада, у Європі відзначають День заснування Європейського Союзу. Свято символізує єдність, мир і співробітництво між країнами Європи. 

У День заснування ЄС Новини.LIVE поцікавилися у львів'ян, чи підтримують вони вступ України до Євросоюзу. 

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Усі опитані жителі Львова у День заснування ЄС відповіли, що підтримують рух України у Євросоюз. Щоправда, люди сумніваються, що це станеться швидко.

"Підтримувати-то я підтримую, але коли візьмуть... Навіть прогнозів не можу давати. Мені здається, це просто нереально", — вважає жінка. 

"Скоріш за все підтримую, і, напевно, причина — це те, що я останні декілька років проживаю в ЄС. І ну для мене це максимально комфортно. Причини — відношення до багатьох спільнот, скажемо так, сприйняття цього всього. Не абсолютно не впевнена, коли нас візьмуть. Як мінімум декілька років, може п'ять", — розмірковує жителька Львова.

"Я взагалі за те, щоб кордонів між ніякими країнами не було і ми могли вільно пересуватись з однієї країни в іншу країну. І розуміли один одного, бо це комунікація, це розвиток один з одним наш, тому кордоні", — розповіла дівчина. 

Нагадаємо, З 10 листопада 2024 року у країнах ЄС впроваджуються нові правила перетину кордону та починає діяти нова IT-система — EES (Entry/Exit System).

Раніше Новини.LIVE писали, що Єврокомісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" та висловила стурбованість фінансуванням телемарафону з державного бюджету.

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