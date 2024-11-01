Поддерживают ли во Львове вступление в Евросоюз — опрос Новини.LIVE

Люди в центре Львова. Фото иллюстративное: ukrainaincognita

Ежегодно, 1 ноября, в Европе отмечают День основания Европейского Союза. Праздник символизирует единство, мир и сотрудничество между странами Европы.

В День основания ЕС Новини.LIVE поинтересовались у львовян, поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз.

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Поддерживают ли львовяне вступление в ЕС

Все опрошенные жители Львова в День основания ЕС ответили, что поддерживают движение Украины в Евросоюз. Правда, люди сомневаются, что это произойдет скоро.

"Поддерживать-то я поддерживаю, но когда возьмут... Даже прогнозы не могу давать. Мне кажется, это просто нереально", — считает женщина.

"Скорее всего, поддерживаю, и, наверное, причина — это то, что я последние несколько лет проживаю в ЕС. И ну для меня это максимально комфортно. Причины — отношение ко многим сообществам, скажем так, восприятие этого всего. Нет, абсолютно не уверена, когда нас возьмут. Как минимум несколько лет, может, пять», — рассуждает жительница Львова.

"Я вообще за то, чтобы границ между никакими странами не было и мы могли свободно передвигаться из одной страны в другую страну. И понимали друг друга, потому что это коммуникация, это развитие друг с другом наше, поэтому границе", — рассказала девушка.

Напомним, с 10 ноября 2024 года в странах ЕС внедряются новые правила пересечения границы и начинает действовать новая IT-система — EES (Entry/Exit System).

Ранее Новини.LIVE писали, что Еврокомиссия раскритиковала телемарафон "Едині новини" и выразила обеспокоенность финансированием телемарафона из государственного бюджета.