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Чи підвищать пенсійний вік в Україні — міністерка відповіла

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Дата публікації: 23 травня 2025 00:12
Урядовці не планують підвищувати пенсійний вік в Україні, заявила міністерка Оксана Жолнович
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний вік в Україні не планують підвищувати. Зараз український уряд не розглядає це питання.

Про це у Львові в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

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За словами міністерки, уряд навіть не розглядає варіантів примусового підвищення віку виходу на пенсію. Навпаки — зараз чиновники зосереджуються на створенні умов для добровільної активної зайнятості літніх людей. 

"Ми хочемо зробити пенсійну систему більш прозорою та справедливою: хто працював більше — отримає більше", — заявила Жолнович.

Міністерка зазначила, що Кабмін разом з президентом Зеленським постійно підтримують діалог на цю тему, щоб винайти всі можливі ресурси для того, щоб пенсійна система була більш справедливою, а люди, які хочуть продовжувати працювати, отримували більше виплат.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують здійснити реформу, в межах якої змінять підходи до прожиткового мінімуму. Наразі в уряді тривають дискусії щодо цього питання. 

Також ми розповідали, що роботодавці можуть індексувати зарплату своїм працівникам. Відомо, чи відбудеться осучаснення виплат цього року. 

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Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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