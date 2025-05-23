Урядовці не планують підвищувати пенсійний вік в Україні, заявила міністерка Оксана Жолнович

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний вік в Україні не планують підвищувати. Зараз український уряд не розглядає це питання.

Про це у Львові в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

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За словами міністерки, уряд навіть не розглядає варіантів примусового підвищення віку виходу на пенсію. Навпаки — зараз чиновники зосереджуються на створенні умов для добровільної активної зайнятості літніх людей.

"Ми хочемо зробити пенсійну систему більш прозорою та справедливою: хто працював більше — отримає більше", — заявила Жолнович.

Міністерка зазначила, що Кабмін разом з президентом Зеленським постійно підтримують діалог на цю тему, щоб винайти всі можливі ресурси для того, щоб пенсійна система була більш справедливою, а люди, які хочуть продовжувати працювати, отримували більше виплат.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують здійснити реформу, в межах якої змінять підходи до прожиткового мінімуму. Наразі в уряді тривають дискусії щодо цього питання.

Також ми розповідали, що роботодавці можуть індексувати зарплату своїм працівникам. Відомо, чи відбудеться осучаснення виплат цього року.