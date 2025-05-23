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Повысят ли пенсионный возраст в Украине — министр ответила

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Дата публикации 23 мая 2025 00:12
Чиновники не планируют повышать пенсионный возраст в Украине, заявила министр Оксана Жолнович
Министр социальной политики Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный возраст в Украине не планируют повышать. Сейчас украинское правительство не рассматривает этот вопрос.

Об этом во Львове в эксклюзивном комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке заявила министр соцполитики Оксана Жолнович.

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По словам министра, правительство даже не рассматривает вариантов принудительного повышения возраста выхода на пенсию. Наоборот — сейчас чиновники сосредотачиваются на создании условий для добровольной активной занятости пожилых людей.

"Мы хотим сделать пенсионную систему более прозрачной и справедливой: кто работал больше — получит больше", — заявила Жолнович.

Министр отметила, что Кабмин вместе с президентом Зеленским постоянно поддерживают диалог на эту тему, чтобы изобрести все возможные ресурсы для того, чтобы пенсионная система была более справедливой, а люди, которые хотят продолжать работать, получали больше выплат.

Ранее мы сообщали, что в Украине планируют осуществить реформу, в рамках которой изменят подходы к прожиточному минимуму. Сейчас в правительстве продолжаются дискуссии по этому вопросу.

Также мы рассказывали, что работодатели могут индексировать зарплату своим работникам. Известно, состоится ли осовременивание выплат в этом году.

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Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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