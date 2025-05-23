Чиновники не планируют повышать пенсионный возраст в Украине, заявила министр Оксана Жолнович

Повысят ли пенсионный возраст в Украине — министр ответила
Пенсионный возраст в Украине не планируют повышать. Сейчас украинское правительство не рассматривает этот вопрос.
Об этом во Львове в эксклюзивном комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке заявила министр соцполитики Оксана Жолнович.
Над чем работают в Минсоцполитики
По словам министра, правительство даже не рассматривает вариантов принудительного повышения возраста выхода на пенсию. Наоборот — сейчас чиновники сосредотачиваются на создании условий для добровольной активной занятости пожилых людей.
"Мы хотим сделать пенсионную систему более прозрачной и справедливой: кто работал больше — получит больше", — заявила Жолнович.
Министр отметила, что Кабмин вместе с президентом Зеленским постоянно поддерживают диалог на эту тему, чтобы изобрести все возможные ресурсы для того, чтобы пенсионная система была более справедливой, а люди, которые хотят продолжать работать, получали больше выплат.
Ранее мы сообщали, что в Украине планируют осуществить реформу, в рамках которой изменят подходы к прожиточному минимуму. Сейчас в правительстве продолжаются дискуссии по этому вопросу.
Также мы рассказывали, что работодатели могут индексировать зарплату своим работникам. Известно, состоится ли осовременивание выплат в этом году.
Читайте Новини.LIVE!