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Чи потрібно відновлювати авіасполучення у Львові цього року — опитування

24 січня 2024 20:45
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Марта Байдака
Журналіст
Чи очікують українці відновлення авіаперельотів — опитування
Люди на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

 В Україні працюють над відновленням повітряного сполучення Києва та Львова. Про це повідомив Заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма  під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи потрібно відновлювати авіасполучення у Львові цього року.  

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Чи очікують українці авіаперельотів

Більшість опитаних кажуть, допоки в Україні війна, то безпечних авіаперельотів українцям не варто очікувати. Тому, варто зачекати з відновленням роботи аеропортів. Хоча є і такі, які вважають, що поновлення авіарейсів дозволить українській стороні швидше отримувати волонтерську допомогу з закордону.

"Так, давно потрібно"

"Так, варто відновлювати. І не тільки зі Львова, але й з Києва.  Це вже назріле питання для людей. Вони зараз мучаться, їздять тими автобусами, стоять в тих чергах на митницях. Навіть самим волонтерам буде простіше привезти допомогу для України. Тому, потрібно працювати над безпекою львівського та київського аеропортів", — каже жінка.

"Коли закінчиться війна, то тоді можна"

"Я думаю що зараз не потрібно, ще не той час. А відкривати потрібно тоді, коли повністю закінчиться війна", — розповідає львів'янка.

"Над Україною ще багато ракет"

"Я думаю, ще не варто відкривати аеропорти.Тому що, над Україною ще багато ракет літає і багато в Україну потрапляє", — зазначає місцева мешканка.

"В цілях безпеки не можна"

"У нас в країні війна, тому які аеропорти? В цілях безпеки ні в якому разі не можна", — каже чоловік.

"Варто ще трохи зачекати"

"Звісно не зручно без авіаперельотів, але це досі небезпечно. Тому, варто поки зачекати ще трішки. А потім можна відновлювати", — додає львів'янка.

Нагадаємо, ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які загинули у 2014-2015 роках, захищаючи Донецький аеропорт. 

авіарейси
війна
кордон
літак
українці
Львів
Україна
Європа
2024 рік

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