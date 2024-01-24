Чи очікують українці відновлення авіаперельотів — опитування

Чи потрібно відновлювати авіасполучення у Львові цього року — опитування
В Україні працюють над відновленням повітряного сполучення Києва та Львова. Про це повідомив Заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи потрібно відновлювати авіасполучення у Львові цього року.
Чи очікують українці авіаперельотів
Більшість опитаних кажуть, допоки в Україні війна, то безпечних авіаперельотів українцям не варто очікувати. Тому, варто зачекати з відновленням роботи аеропортів. Хоча є і такі, які вважають, що поновлення авіарейсів дозволить українській стороні швидше отримувати волонтерську допомогу з закордону.
"Так, давно потрібно"
"Так, варто відновлювати. І не тільки зі Львова, але й з Києва. Це вже назріле питання для людей. Вони зараз мучаться, їздять тими автобусами, стоять в тих чергах на митницях. Навіть самим волонтерам буде простіше привезти допомогу для України. Тому, потрібно працювати над безпекою львівського та київського аеропортів", — каже жінка.
"Коли закінчиться війна, то тоді можна"
"Я думаю що зараз не потрібно, ще не той час. А відкривати потрібно тоді, коли повністю закінчиться війна", — розповідає львів'янка.
"Над Україною ще багато ракет"
"Я думаю, ще не варто відкривати аеропорти.Тому що, над Україною ще багато ракет літає і багато в Україну потрапляє", — зазначає місцева мешканка.
"В цілях безпеки не можна"
"У нас в країні війна, тому які аеропорти? В цілях безпеки ні в якому разі не можна", — каже чоловік.
"Варто ще трохи зачекати"
"Звісно не зручно без авіаперельотів, але це досі небезпечно. Тому, варто поки зачекати ще трішки. А потім можна відновлювати", — додає львів'янка.
Нагадаємо, ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які загинули у 2014-2015 роках, захищаючи Донецький аеропорт.
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