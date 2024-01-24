Ожидают ли украинцы возобновление авиаперелетов — опрос

Нужно ли возобновлять авиасообщение во Львове в этом году — опрос
В Украине работают над возобновлением воздушного сообщения Киева и Львова. Об этом сообщил Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина ".
Новини.LIVE спросили у львовян, нужно ли возобновлять авиасообщение во Львове в этом году.
Ожидают ли украинцы авиаперелетов
Большинство опрошенных говорят, пока в Украине война, то безопасных авиаперелетов украинцам не стоит ожидать. Поэтому стоит подождать с возобновлением работы аэропортов. Хотя есть и такие, которые считают, что возобновление авиарейсов позволит украинской стороне быстрее получать волонтерскую помощь из-за границы.
"Да, давно нужно"
"Да, стоит восстанавливать. И не только из Львова, но и из Киева. Это уже созрелый вопрос для людей. Они сейчас мучаются, ездят по этим автобусам, стоят в тех очередях на таможнях. Даже самим волонтерам будет проще привезти помощь для Украины. Поэтому, нужно работать над безопасностью львовского и киевского аэропортов", — говорит женщина.
"Когда закончится война, тогда можно"
"Я думаю, что сейчас не нужно, еще не то время. А открывать нужно тогда, когда полностью закончится война", — рассказывает львовянка.
"Над Украиной еще много ракет"
"Я думаю, еще не стоит открывать аэропорты. Потому что над Украиной еще много ракет летает и много в Украину попадает", — отмечает местная жительница.
"В целях безопасности нельзя"
"У нас в стране война, потому какие аэропорты? В целях безопасности ни в коем случае нельзя", — говорит мужчина.
"Стоит еще немного подождать"
"Конечно не удобно без авиаперелетов, это до сих пор опасно. Поэтому стоит пока подождать еще немного. А потом можно восстанавливать", — добавляет львовянка.
Напомним, мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", погибших в 2014-2015 годах, защищая Донецкий аэропорт.
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