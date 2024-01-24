Ожидают ли украинцы возобновление авиаперелетов — опрос

Люди на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

В Украине работают над возобновлением воздушного сообщения Киева и Львова. Об этом сообщил Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина ".

Новини.LIVE спросили у львовян, нужно ли возобновлять авиасообщение во Львове в этом году.

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Ожидают ли украинцы авиаперелетов

Большинство опрошенных говорят, пока в Украине война, то безопасных авиаперелетов украинцам не стоит ожидать. Поэтому стоит подождать с возобновлением работы аэропортов. Хотя есть и такие, которые считают, что возобновление авиарейсов позволит украинской стороне быстрее получать волонтерскую помощь из-за границы.

"Да, давно нужно"

"Да, стоит восстанавливать. И не только из Львова, но и из Киева. Это уже созрелый вопрос для людей. Они сейчас мучаются, ездят по этим автобусам, стоят в тех очередях на таможнях. Даже самим волонтерам будет проще привезти помощь для Украины. Поэтому, нужно работать над безопасностью львовского и киевского аэропортов", — говорит женщина.

"Когда закончится война, тогда можно"

"Я думаю, что сейчас не нужно, еще не то время. А открывать нужно тогда, когда полностью закончится война", — рассказывает львовянка.

"Над Украиной еще много ракет"

"Я думаю, еще не стоит открывать аэропорты. Потому что над Украиной еще много ракет летает и много в Украину попадает", — отмечает местная жительница.

"В целях безопасности нельзя"

"У нас в стране война, потому какие аэропорты? В целях безопасности ни в коем случае нельзя", — говорит мужчина.

"Стоит еще немного подождать"

"Конечно не удобно без авиаперелетов, это до сих пор опасно. Поэтому стоит пока подождать еще немного. А потом можно восстанавливать", — добавляет львовянка.

Напомним, мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", погибших в 2014-2015 годах, защищая Донецкий аэропорт.