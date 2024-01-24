Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Нужно ли возобновлять авиасообщение во Львове в этом году — опрос arrow

Нужно ли возобновлять авиасообщение во Львове в этом году — опрос

24 января 2024 20:45
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Ожидают ли украинцы возобновление авиаперелетов — опрос
Люди на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Украине работают над возобновлением воздушного сообщения Киева и Львова. Об этом сообщил Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает "Интерфакс-Украина ".

Новини.LIVE спросили у львовян, нужно ли возобновлять авиасообщение во Львове в этом году.

Читайте также:

Ожидают ли украинцы авиаперелетов

Большинство опрошенных говорят, пока в Украине война, то безопасных авиаперелетов украинцам не стоит ожидать. Поэтому стоит подождать с возобновлением работы аэропортов. Хотя есть и такие, которые считают, что возобновление авиарейсов позволит украинской стороне быстрее получать волонтерскую помощь из-за границы.

"Да, давно нужно"

"Да, стоит восстанавливать. И не только из Львова, но и из Киева. Это уже созрелый вопрос для людей. Они сейчас мучаются, ездят по этим автобусам, стоят в тех очередях на таможнях. Даже самим волонтерам будет проще привезти помощь для Украины. Поэтому, нужно работать над безопасностью львовского и киевского аэропортов", — говорит женщина.

"Когда закончится война, тогда можно"

"Я думаю, что сейчас не нужно, еще не то время. А открывать нужно тогда, когда полностью закончится война", — рассказывает львовянка.

"Над Украиной еще много ракет"

"Я думаю, еще не стоит открывать аэропорты. Потому что над Украиной еще много ракет летает и много в Украину попадает", — отмечает местная жительница.

"В целях безопасности нельзя"

"У нас в стране война, потому какие аэропорты? В целях безопасности ни в коем случае нельзя", — говорит мужчина.

"Стоит еще немного подождать"

"Конечно не удобно без авиаперелетов, это до сих пор опасно. Поэтому стоит пока подождать еще немного. А потом можно восстанавливать", — добавляет львовянка.

Напомним, мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", погибших в 2014-2015 годах, защищая Донецкий аэропорт.

авиарейсы
война
граница
самолет
украинцы
Львов
Украина
Европа
2024 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме